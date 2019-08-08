Эксперты назвали почему новосибирцы уходят с первой работы

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Молодые люди от 18 до 30 лет часто выражают недовольство содержанием первой работы; также их не устраивает размер вознаграждения.

Молодые люди чаще всего уходят с первой работы из-за низкой заработной планы. Об этом сообщило агентство экономической информации со ссылкой на мониторинг «Трудоустройство молодёжи. Первая работа» от РАНХиГС.

По словам экспертов, чаще всего по причине низкой зарплаты уходят с первой работы жители Ивановской (34% опрошенных), Свердловской и Новосибирской (около 28%) областей.

Содержанием первой деятельности оказались недовольны 19,4% молодых людей Ивановской области. В Новосибирской и Свердловской областях этот процент ниже. 14 % юношей и девушек были не удовлетворены родом занятий на первой работе.

В эксперименте участвовали молодые люди от 18 до 30 лет, проживающие на территории этих трёх областей. Среди опрошенных около 31% не имели профессии. А более трети юношей и девушек сообщили, что первая непонравившаяся работа была связана с полученной ими профессией.

Напомним, в августе 2019 года назвали самые доходные и «нищие» работы в России.