Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

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Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибирякиРубрика: общество
09.08.2019 15:13
фото и видео группы «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте»
Житель Томска опубликовал в социальных сетях видео с очередным «монстром»; огромная щука зажала в зубах своего собрата.
Редакция Сиб.фм не перестаёт удивляться тому, каких «чудищ» можно выловить в Сибири. Очередной находкой поделился житель Томска Сергей Орлов. Рыбак выложил ролик, на котором снято, как огромных размеров щука решила закусить щукой помельче. Пост появился в группе «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте».
Автор видео даже не пытается поймать этого «крокодила». Просто безмолвно наблюдает за тем, как щука уплывает со своей жертвой.
Пользователи соцсети попытались узнать, где можно встретить таких рыб. Сергей предпочёл сохранить место в тайне и не рассказывать о нём другим рыбакам.
Напомним, 8 августа в Оби выловили «анаконду».
Никита Минин
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