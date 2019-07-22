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Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Рубрика: общество

09.08.2019 15:13

фото и видео группы «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте»

Житель Томска опубликовал в социальных сетях видео с очередным «монстром»; огромная щука зажала в зубах своего собрата.

Редакция Сиб.фм не перестаёт удивляться тому, каких «чудищ» можно выловить в Сибири. Очередной находкой поделился житель Томска Сергей Орлов. Рыбак выложил ролик, на котором снято, как огромных размеров щука решила закусить щукой помельче. Пост появился в группе «Сибирская рыбалка» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор видео даже не пытается поймать этого «крокодила». Просто безмолвно наблюдает за тем, как щука уплывает со своей жертвой.

Пользователи соцсети попытались узнать, где можно встретить таких рыб. Сергей предпочёл сохранить место в тайне и не рассказывать о нём другим рыбакам.

Напомним, 8 августа в Оби выловили «анаконду».

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Омская область рыбалка

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сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области в рамках нацпроекта 18 новых квартир получили жители Маслянинского района

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве

сегодня 14:39 Недвижимость 0 Коммент.

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео

сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной

сегодня 13:32 Культура 0 Коммент.

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

«Глаз-алмаз»: какие продукты следует есть для сохранения зрения

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

сегодня 11:44 Общество 1 Коммент.

Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения города

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области

сегодня 11:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

«Аэрофлот» отказал Новосибирску в алкоголе

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Сибирский институт управления продолжает набор в магистратуру

сегодня 09:00 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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