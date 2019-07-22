«Глаз-алмаз»: какие продукты следует есть для сохранения зрения

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«Глаз-алмаз»: какие продукты следует есть для сохранения зренияРубрика: общество
09.08.2019 12:09
фото с сайта PIXABAY.COM
Доктор медицинских наук рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранить остроту зрения; также она рекомендует меньше сидеть за компьютером.
Офтальмолог и профессор Елена Гришина дала совет, на какие продукты питания стоит обратить внимание для того, чтобы в старости не жаловаться на ухудшение зрения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Доктор медицинских наук считает, что людям, которые много времени проводят в гаджетах, стоит как можно больше употреблять богатые витаминами и жирными кислотами Омега-3 продукты. Например, рыбу (особенно скумбрию), фрукты и овощи.
Елена Гришина также обеспокоена влиянием, которое оказывают компьютеры на здоровье человека.
«К сожалению, далеко не все при работе за компьютером соблюдают режим отдыха, когда после каждого часа взаимодействия с монитором нужно хотя бы 5-10 минут отдыхать. Важно также помнить, что неправильно подобранные очки, длительное сильное напряжение глаз могут спровоцировать головную боль», – сообщила доктор.
Ещё профессор добавила, что плохо на зрение влияют курение, неправильное питание и низкая физическая нагрузка.
Напомним, в конце июля новосибирские учёные нашли способ предотвратить ожирение.
Никита Минин
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