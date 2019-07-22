Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя

Фото со страницы Михаила Коваля в социальной сети Facebook

Новосибирец Михаил Коваль преодолел расстояние в 5000 километров от Новосибирска до Севастополя на автомобиле; его цель – оценить доступность путешествий для маломобильных граждан.

Михаил Коваль на автомобиле проехал из Новосибирска до Севастополя. В общей сложности он преодолел пять тысяч километров. Его маршрут пролегал через Омск, Тюмень, Пермь, Киров, Ярославль, Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Симферополь. Заехал он и в Белоруссию.

Путешественник поставил перед собой цель оценить доступность безбарьерной среды для маломобильных граждан. На странице в социальной сети в Facebook Михаил Коваль в ежедневном режиме рассказывал своим подписчикам о путешествии.

По его словам, из Москвы до Краснодара дороги качественные и скоростные, но платные. Нет хорошего обхода из Краснодара в Крым. Приходится объезжать по окраинам и пригородам, через посёлки, светофоры и пробки.

«Ближе к мосту начинается отличный автобан с развязками. Затем впечатляющий мост, разделяющий Чёрное и Азовское моря. Отмечу, что трасса "Таврида" сейчас строится и через год-два будет в отличном состоянии, но пока это одна сплошная пробка», – комментирует автопутешественник.

Много внимания Михаил Коваль уделяет и инфраструктуре городов, где он останавливался. В частности, он отметил, что южные города уступают по доступности. Так в Воронеже, Симферополе и Севастополе у него возникли трудности с посещением магазинов и аптек. Возникли у путешественника и проблемы с передвижением даже по центральным частям городов: ямы и кочки на тротуарах, высокие бордюры. Кроме того, на большинстве парковок отсутствуют специальные места для инвалидов.

По ходу путешествия у Михаила Коваля возникали вопросы с размещением в отелях. Несмотря на то, что он всегда заранее ставит условие «подходит для людей с ограниченными возможностями», часто приходится созваниваться и уточнять детали.

«При звонках чаще всего выясняется, что условий для инвалидов в этих доступных отелях нет: ни пандусов при входе, ни лифта, в который входит коляска, ни поручней в санузле. В результате в Севастополе только два отеля подтвердили возможность попасть в номер без проблем. Но цены очень высокие», – пишет путешественник в Facebook.

В целом же путешествие показало отсутствие комплексного системного подхода в обеспечении безбарьерной среды в городах России. Тем не менее, в большинстве городов происходят изменения к лучшему. Так, например, в Крыму путешественник отметил потенциал региона и развитие комфортной среды. Ещё пять лет назад передвигаться на коляске по городам было намного сложнее. А сейчас люди с инвалидностью могут быть мобильнее.

Напомним, 7 августа стало известно, что колясочница из Искитима в сентябре примет участие в международном конкурсе красоты.