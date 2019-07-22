Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

фото из группы «Приют для животных в Новосибирске.БУМЕРАНГ ДОБРА» в социальной сети «ВКонтакте»

Врачи из государственной ветеринарной клиники не захотели помогать покалеченной собаке; вместо этого они вызвали «специалистов» из отлова.

В Ленинском районе Новосибирска местная жительница стала свидетельницей ужасающего равнодушия к страданиям животного. Волонтёр приюта случайно нашла истекающую кровью собаку рядом с ветеринарной клиникой, врачи из которой вызвали «специалистов», чтобы добить животное. Об этом случае рассказала Сиб.фм Диана Харза, девушка, которая не смогла пройти мимо умирающей собаки.

«Ехали по улице Титова, и у нас внезапно закончился бензин. Мы встали прямо напротив государственной ветеринарной клиники. Тут я заметила, что на земле что-то лежит. Подойдя поближе, обнаружила покалеченную собаку. Она истекала кровью, вся картонка, на которой она лежала, пропиталась. Даже мухи начали слетаться. Из клиники вышла женщина, которая сказала, что животное туда притащил неизвестный мужчина. Сказал, что её сбила машина. Я пошла в больницу. Там мне сказали, что уже обо всем позаботились и вызвали "специалистов". Но я-то знаю, про кого она говорила. В простонародье их называют живодёрами, они просто добивают бедных животных», – говорит Диана.

Девушка не растерялась и позвонила своим знакомым-волонтёрам. Ей сообщили, что собаку будут ждать в клинике «Бэст» для оказания помощи. К этому времени Диане уже привезли бензин, и она смогла доставить собаку до места, где о ней бы позаботились.

Диане удалось довести пострадавшее животное до нужной клиники. У Тито, как назвали собаку в честь улицы, где её нашли, диагностировали перелом бедра и скальпированные раны. Диана призналась, что сомневается в том, что Тито просто сбила машина. Не исключена вероятность, что над собакой поиздевались люди.

В клинике «Бэст» собаке сделали УЗИ, рентген и провели анализы. К счастью, чувствительность задних лап осталась. Тито не станет инвалидом и сможет в будущем снова ходить.

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