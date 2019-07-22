Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей

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Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителейРубрика: проиcшествия
09.08.2019 15:22
Фото со страницы ТРК «Сан Сити» в социальной сети «ВКонтакте»
Днём 9 августа из торгового центра «Сан Сити» эвакуировали всех посетителей; причиной стала хулиганская выходка одного из них.
Посетителей торгового центра «Сан Сити», расположенного на площади Маркса в Новосибирске, эвакуировали посетителей. Сработала тревога пожарной сигнализации.
Как рассказал достоверный источник корреспонденту Сиб.фм, тревога сработала из-за того, что молодой человек 20-25 лет сорвал кран пожарной сигнализации.
«В настоящее время с организатором переполоха работают сотрудники полиции. Персонал торгового центра и посетители вернулись в помещение», – сообщил источник.
Он также отметил, что работа центра была прервана на 20 минут.
Напомним, 12 июня в аэропорту Толмачёво случайно сработала сигнализация.
Анатолий Якимов
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