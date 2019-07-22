Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей

Фото со страницы ТРК «Сан Сити» в социальной сети «ВКонтакте»

Днём 9 августа из торгового центра «Сан Сити» эвакуировали всех посетителей; причиной стала хулиганская выходка одного из них.

Посетителей торгового центра «Сан Сити», расположенного на площади Маркса в Новосибирске, эвакуировали посетителей. Сработала тревога пожарной сигнализации.

Как рассказал достоверный источник корреспонденту Сиб.фм, тревога сработала из-за того, что молодой человек 20-25 лет сорвал кран пожарной сигнализации.

«В настоящее время с организатором переполоха работают сотрудники полиции. Персонал торгового центра и посетители вернулись в помещение», – сообщил источник.

Он также отметил, что работа центра была прервана на 20 минут.

Напомним, 12 июня в аэропорту Толмачёво случайно сработала сигнализация.