«Кажется, дождик собирается»: пришёл конец засухе в Новосибирске

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Долгожданный дождь снова пройдёт в городе; в выходные солнце скроется за облаками от новосибирцев.

Сегодня в Новосибирске ожидаются дожди во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС.

Несмотря на прохладное утро, синоптики предсказывают, что воздух днём прогреется до +23...+25 градусов. Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду. Жителям Новосибирска придётся прихватить с собой зонтики и дождевики: местами возможен небольшой дождь.

К вечеру похолодает до +11...+13. От ночных прогулок в пятницу лучше отказаться: велика вероятность грозы.

В эти выходные осадков не ожидается. Однако и солнца жители Новосибирска не увидят: метеорологи обещают, что будет облачно. В субботу столбик термометра остановится на отметке +22...+24, в воскресенье же потеплеет до +24...+26.

Напомним, 8 августа учёный-фермер из Новосибирска рассказала Сиб.фм о влиянии засухи на урожай картошки.