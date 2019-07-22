«Кажется, дождик собирается»: пришёл конец засухе в Новосибирске

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«Кажется, дождик собирается»: пришёл конец засухе в НовосибирскеРубрика: общество
09.08.2019 08:10
фото PIXABAY.COM
Долгожданный дождь снова пройдёт в городе; в выходные солнце скроется за облаками от новосибирцев.
Сегодня в Новосибирске ожидаются дожди во второй половине дня. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского УГМС.
Несмотря на прохладное утро, синоптики предсказывают, что воздух днём прогреется до +23...+25 градусов. Ветер будет дуть западный, 5-10 метров в секунду. Жителям Новосибирска придётся прихватить с собой зонтики и дождевики: местами возможен небольшой дождь.
К вечеру похолодает до +11...+13. От ночных прогулок в пятницу лучше отказаться: велика вероятность грозы.
В эти выходные осадков не ожидается. Однако и солнца жители Новосибирска не увидят: метеорологи обещают, что будет облачно. В субботу столбик термометра остановится на отметке +22...+24, в воскресенье же потеплеет до +24...+26.
Напомним, 8 августа учёный-фермер из Новосибирска рассказала Сиб.фм о влиянии засухи на урожай картошки.
Никита Минин
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