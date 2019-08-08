Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

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Четыре года семья скрывалась от полиции; сейчас обвиняемые задержаны.

Расследование по факту истязания женщины без определённого места жительства завершили специалисты СУ СК РФ по Кемеровской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

4 года назад, летом 2015 года мать и сын привезли из Кемерова 21-летнюю женщину без определённого места жительства, предложив ей помогать семье по дому. За это они обещали кормить бездомную и одевать её. Однако обвиняемые жестоко относились к помощнице. Они забрали у потерпевшей телефон и документы, а также начали избивать за любую провинность. Например, за отказ колоть дрова женщине изрезали предплечья и ягодицы.

Также со временем у пострадавшей появились инфекционные заболевания из-за того, что она редко мылась и спала на грязном полу, а из одежды у неё были только халат и тапочки.

Попросить помощи женщина не могла, так как на улицу выходила только вместе с обвиняемыми. В ноябре 2015 году пострадавшей всё же удалось попросить помощи у соседей, которые вызвали полицию, но обвиняемым удалось сбежать до приезда правоохранительных органов. Четыре года семья скрывалась от полиции и только в марте 2019 года их нашли на территории Иркутской области.

Сейчас расследование завершено, все доказательства собраны, а дело передано в суд.

Напомним, в апреле 2019 года старшеклассница истязала подругу бензопилой и водила голой по деревне под Новосибирском.