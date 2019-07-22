Мужчина погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Новосибирской области

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Мужчина погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
09.08.2019 08:45
фото PIXABAY.COM
В Коченёвском районе произошла авария со смертельным исходом; от полученных травм скончался 27-летний пассажир.
Пьяный водитель врезался в дерево, в результате чего погиб человек, ехавший с ним в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошёл 8 августа в 16:10 в Коченёвском районе на дороге Коченёво – Целинное. 30-летний водитель «Тойоты Премио», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением: автомобиль съехал в кювет и «обнял» дерево.
В результате аварии от полученных травм скончался 27-летний пассажир «Тойоты».
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 8 августа в Новосибирске объявили в розыск чёрный «Мерседес», сбивший ребёнка.
Никита Минин
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