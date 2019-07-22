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Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

Рубрика: общество

09.08.2019 12:34

Фото с сайта ООО «АнгиоЛайн»

Производство медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии запустит новосибирское ООО «АнгиоЛайн» в сентябре; предприятие будет расположено в Биотехнопарке.

Новое производство по выпуску медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии откроется в сентябре на территории новосибирского Биотехнопарка. Как рассказал Сиб.фм генеральный директор ООО «АнгиоЛайн» Андрей Кудряшов, объём инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей.

«Ориентировочно в середине сентября мы запустим первую очередь производства медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии. Таким образом мы расширим наше производство», – уточнил руководитель предприятия.

Он также отметил, что ООО «АнгиоЛайн» реализует проект на территории Биотехнопарка в Кольцове уже на протяжении двух лет. Проектом предусмотрено строительство собственного производительного комплекса площадью восемь тысяч квадратных метров. Здесь будут выпускаться эндоваскулярные медицинские инструменты, которые используются в высокотехнологичных операциях на сердце, головном мозге и других внутренних органах.

Напомним, в начале июля стало известно, что совет директоров Биотехнопарка возглавил депутат областного Заксобрания Глеб Поповцев.

 

Анатолий Якимов

Теги: инвестиции инновации Новосибирск Биотехнопарк

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сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:32 Культура 0 Коммент.

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

сегодня 11:44 Общество 1 Коммент.

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сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области

сегодня 11:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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