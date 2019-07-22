Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

Фото с сайта ООО «АнгиоЛайн»

Производство медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии запустит новосибирское ООО «АнгиоЛайн» в сентябре; предприятие будет расположено в Биотехнопарке.

Новое производство по выпуску медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии откроется в сентябре на территории новосибирского Биотехнопарка. Как рассказал Сиб.фм генеральный директор ООО «АнгиоЛайн» Андрей Кудряшов, объём инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей.

«Ориентировочно в середине сентября мы запустим первую очередь производства медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии. Таким образом мы расширим наше производство», – уточнил руководитель предприятия.

Он также отметил, что ООО «АнгиоЛайн» реализует проект на территории Биотехнопарка в Кольцове уже на протяжении двух лет. Проектом предусмотрено строительство собственного производительного комплекса площадью восемь тысяч квадратных метров. Здесь будут выпускаться эндоваскулярные медицинские инструменты, которые используются в высокотехнологичных операциях на сердце, головном мозге и других внутренних органах.

Напомним, в начале июля стало известно, что совет директоров Биотехнопарка возглавил депутат областного Заксобрания Глеб Поповцев.