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Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»Рубрика: общество
09.08.2019 12:34
Фото с сайта ООО «АнгиоЛайн»
Производство медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии запустит новосибирское ООО «АнгиоЛайн» в сентябре; предприятие будет расположено в Биотехнопарке.
Новое производство по выпуску медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии откроется в сентябре на территории новосибирского Биотехнопарка. Как рассказал Сиб.фм генеральный директор ООО «АнгиоЛайн» Андрей Кудряшов, объём инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей.
«Ориентировочно в середине сентября мы запустим первую очередь производства медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии. Таким образом мы расширим наше производство», – уточнил руководитель предприятия.
Он также отметил, что ООО «АнгиоЛайн» реализует проект на территории Биотехнопарка в Кольцове уже на протяжении двух лет. Проектом предусмотрено строительство собственного производительного комплекса площадью восемь тысяч квадратных метров. Здесь будут выпускаться эндоваскулярные медицинские инструменты, которые используются в высокотехнологичных операциях на сердце, головном мозге и других внутренних органах.
Напомним, в начале июля стало известно, что совет директоров Биотехнопарка возглавил депутат областного Заксобрания Глеб Поповцев.
Анатолий Якимов
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