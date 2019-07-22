Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

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Новосибирский программист создал криптовалюты для «скользкой» московской компании и не получил денег по договору; частая смена директоров помешала взыскать долг через суд.

Житель Новосибирска не смог получить 30 миллионов рублей по договору о майнинге криптовалют для московской компании. Сегодня, 9 августа Центральный районный суд выложил решение по делу о третейском споре в IT.

Согласно материалам дела, московская компания ООО «Конда» обратилась в суд, чтобы отменить решение третейского судьи в пользу гражданина Коваленко о взыскании более 30 миллионов рублей за создание «программных компонентов» от 20 октября 2017 года.

По материалам третейского судьи гражданин Коваленко и ООО «Конда» заключили договор, по которому исполнитель должен «намайнить» криптовалюту сайтах на electrum.org и poloniex.com с целью «форджинга» и привлечением электронных возможностей «облачных майнеров» на общую сумму 30 миллионов рублей, а затем передать логин и пароль от личных кабинетов по готовности. «Майнер» исполнил обязательства, но заказчик ООО «Конда» не стал платить и новосибирец обратился к третейскому судье.

В апреле 2018 года третейский арбитр выдал исполнительный лист на взыскание 30 миллионов с компании ООО «Конда», третейское соглашение было подписано якобы директором ООО «Конда» Виталием Пехотой. Однако, в октябре 2018 года Арбитражный суд Москвы доказал, что Виталий Пехота не мог быть директором «Конда» на тот момент и его подпись на третейском соглашении ничего не значит.

«Таким образом, на момент подписания Пехотой В.В. третейского соглашения от имени ООО «Конда» с Коваленко Р.Г., указанное лицо не имело соответствующих законных полномочий, на заключение и подписание от имени общества третейского соглашения, в связи с чем такое третейское соглашение считается незаключенным», – сообщил Центральный районный суд.

По данным базы предпринимателей «Огрн.онлайн» директором компании ООО «Конда» на 20 октября значилась Елена Милёхина, 7 февраля 2018 года руководителем стал Виталий Пехота, 29 марта – Николай Чернов, 6 апреля –Виталий Пехота, 8 мая – Ирина Володческова, с 13 декабря – Юрий Мальсургенов, ранее ликвидировавший несколько организаций.

25 марта 2019 года Центральный районный суд решил отменить решение третейского судьи о взыскании более 30 миллионов рублей в пользу новосибирского «майнера».

Напомним, 7 августа новосибирский экс-миллионер стал водителем маршрутки ради переезда в столицу.