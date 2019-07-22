Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения города

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Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения городаРубрика: общество
09.08.2019 11:20
Фото и видео с личной страницы Светланы Антоновой в социальной сети «ВКонтакте»
Светлана Антонова из Новосибирска сажает дубы, а затем их раздаёт всем желающим, чтобы они их посадили возле дома; так школьница решает вопросы улучшения экологии.
Школьница из Новосибирска дарит саженцы дубов всем желающим. Главное условие – чтобы за будущим деревом был уход.
Светлана Антонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила объявление «Отдам дубы в хорошие руки» и фотографию с небольшими саженцами.
А уже через несколько часов она передала первый саженец девушке, которая пообещала посадить дуб на своей даче.
Светлана объяснила свой поступок тем, что из-за пожаров в Сибири многим людям плохо.
«В прошлом году я посадила несколько желудей. И они взошли. Сейчас я хочу их подарить тем, кто посадит их возле дома», – объяснила девочка.
Как отметила первая обладательница саженца дуба, Светлана делает большое дело для города, и эту акцию нужно поддержать.
Напомним, 8 августа стало известно, что в последний день лета Сиб.фм проведёт акцию по высадке 500 деревьев в сквере за Оперным театром.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую
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