Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения города

Фото и видео с личной страницы Светланы Антоновой в социальной сети «ВКонтакте»

Светлана Антонова из Новосибирска сажает дубы, а затем их раздаёт всем желающим, чтобы они их посадили возле дома; так школьница решает вопросы улучшения экологии.

Школьница из Новосибирска дарит саженцы дубов всем желающим. Главное условие – чтобы за будущим деревом был уход.

Светлана Антонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила объявление «Отдам дубы в хорошие руки» и фотографию с небольшими саженцами.

А уже через несколько часов она передала первый саженец девушке, которая пообещала посадить дуб на своей даче.

Светлана объяснила свой поступок тем, что из-за пожаров в Сибири многим людям плохо.

«В прошлом году я посадила несколько желудей. И они взошли. Сейчас я хочу их подарить тем, кто посадит их возле дома», – объяснила девочка.

Как отметила первая обладательница саженца дуба, Светлана делает большое дело для города, и эту акцию нужно поддержать.

Напомним, 8 августа стало известно, что в последний день лета Сиб.фм проведёт акцию по высадке 500 деревьев в сквере за Оперным театром.