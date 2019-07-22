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Новосибирские дорожники отменили ямочный ремонт соломой после публикации Сиб.фм

Рубрика: общество

09.08.2019 17:23

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД по Новосибирской области

Рабочие пытались ликвидировать пучинообразование на сельской дороге с помощью подушки из соломы; «новая технология» ремонта дорог в Новосибирской области не понравилась руководству бригады.    

Сотрудники подрядчика по ремонту дороги «М-51» Купино – Карасук прекратили ремонтировать дороги соломой. Сегодня, 9 августа, в пресс-службе Территориального управления автодорог Новосибирской области прокомментировали действия рабочих. 

Поводом для запроса Сиб.фм послужило видео, опубликованное в сообществе «Подслушано в Карасуке» соцсети «ВКонтакте». Герой ролика обсуждает со строителями невиданную технологию по ремонту дорог соломой, называя её «царской». По данным очевидцев, на видео попал участок дороги из Карасука в Чистоозёрку. 

«На данном участке автодороги "М-51" Купино – Карасук проходят работы по ликвидации пучинообразования. Сейчас рабочие уже вычищают яму от соломы, к вечеру подрядчик предоставит пояснительную записку в которой подробно изложит новую технологию», – прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе заказчика проекта – Территориального управления автодорог Новосибирской области.

Представители генерального подрядчика – АО «Новосибирскавтодор», пообещали наказать ответственных и поблагодарили авторов видео.

«Компания ОАО "Новосибирскавтодор" выражает благодарность бдительным гражданам, снявшим данный ролик и выложившим его в сеть. Разворачивающиеся действия в ролике не выдерживают никакой критики. Приняты административные меры к сотрудникам, допустившим данные действия. На текущий момент ситуация взята под особый контроль со стороны руководства компании. В ближайшие дни ОАО "Новосибирскавтодор" предоставит фотоотчёт по объекту "Осолодино – Озёрное Приволье"», – сообщили Сиб.фм в пресс-службе компании.

Напомним, 8 августа столб посреди новой дороги в Новосибирской области рассмешил соцсети.

Никита Манько

Теги: юмор соцсети ремонт дорог

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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