Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной

Скриншот с канала YouTube

Девушки с точностью передали хореографию группы Itzy в рамках всемирного танцевального флешмоба; в Новосибирске растёт популярность субкультуры фанатов k-pop.

Новосибирская танцевальная кавер-группа повторила танец популярной девичьей k-pop-группы Itzy – «ICY». Сегодня, 9 августа танцовщицы из 2DAY рассказали Сиб.фм о съёмках клипа ради всемирного флешмоба фанатов.

Новый клип коллектива за вечер собрал полторы тысячи просмотров, всего их на канале почти полмиллиона. Танцевальная кавер-группа 2DAY профессионально выступает уже пять лет, нынешний состав включает Элю Фокину, Дарину Максимову, Анну Черновскую, Маргариту Павлий и Анастасию Крестьянову. Основой творчества для коллектива стали танцевальные постановки k-pop исполнителей, которые сибирячки представляли на фестивалях косплея в Новосибирске и Comic Con в Красноярске.

В 2019 году в Новосибирске растёт популярность корейской поп-музыки, фанаты k-pop всё чаще делают каверы на танцы и песни любимых исполнителей. Ранее Сиб.фм писал о том, как фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосибирске.

Напомним, 29 июля участница проекта «Танцы» на ТНТ из Новосибирска показала новый клип.