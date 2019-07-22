Лента новостейПредложить новость
Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей
В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве
Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео
Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной
Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»
Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую
Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережнойРубрика: культура
09.08.2019 13:32
Скриншот с канала YouTube
Девушки с точностью передали хореографию группы Itzy в рамках всемирного танцевального флешмоба; в Новосибирске растёт популярность субкультуры фанатов k-pop.
Новосибирская танцевальная кавер-группа повторила танец популярной девичьей k-pop-группы Itzy – «ICY». Сегодня, 9 августа танцовщицы из 2DAY рассказали Сиб.фм о съёмках клипа ради всемирного флешмоба фанатов.
Новый клип коллектива за вечер собрал полторы тысячи просмотров, всего их на канале почти полмиллиона. Танцевальная кавер-группа 2DAY профессионально выступает уже пять лет, нынешний состав включает Элю Фокину, Дарину Максимову, Анну Черновскую, Маргариту Павлий и Анастасию Крестьянову. Основой творчества для коллектива стали танцевальные постановки k-pop исполнителей, которые сибирячки представляли на фестивалях косплея в Новосибирске и Comic Con в Красноярске.
В 2019 году в Новосибирске растёт популярность корейской поп-музыки, фанаты k-pop всё чаще делают каверы на танцы и песни любимых исполнителей. Ранее Сиб.фм писал о том, как фанаты пересняли клип BTS о жизни студента-трансвестита в Новосибирске.
Напомним, 29 июля участница проекта «Танцы» на ТНТ из Новосибирска показала новый клип.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей
В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве
Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео
Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной
Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»
Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую
Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Отпилить на развитие
Инновационная «Школа 21», ещё даже не появившись в Н...
Афиша выходных: балет на пилоне и танцы под дождём
Как смотреть на звёзды сквозь пелену туч и не завтракать в одиночеств...
Авангардный бит
Как новосибирские диджеи покорили мэрию, Москву и русский You...
Новости по теме
Популярное