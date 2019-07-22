Новосибирский НОВАТ покажет Путину усечённую версию балета «Спартак»

фото с официального сайта НОВАТа

Балетная труппа НОВАТа выступит в Крыму перед президентом России и главой Республики Куба; однако трёхактный «Спартак» сократят до сюиты немногим длиннее одного часа.

Новосибирский академический театр оперы и балета покажет Владимиру Путину сильно укороченную версию балета «Спартак». Об этом стало известно журналистам Сиб.фм от артистов балетной труппы.

В августе труппа театра отправилась в большой гастрольный тур, который завершится выступлением в Крыму в начале следующей недели. Показывать будут балет Ю. Григоровича «Спартак». Торжественности событию добавляет то, что на представлении будут присутствовать президент России и глава Республики Куба.

Но внезапно с постановкой стало происходить что-то странное. Некий балетмейстер стал спешно переделывать и укорачивать полотно Григоровича. В итоге балет с вырезанными сценами будет длиться всего лишь немногим более одного часа. Коллективу это объяснили так, что у двух руководителей будет совсем мало времени на посещение мероприятия. Хотя у наблюдателей есть мнение, что спектакль в полном виде отозвал его постановщик Юрий Григорович.

На этом проблемы не заканчиваются. Многие артисты балета не выдержали нагрузки, ежедневных балетных спектаклей в Большом театре Москвы и постановочных репетиций сюиты, поэтому им на смену приехали восемь танцовщиков из Армении, а так же из Михайловского театра, где Кехман также является художественным руководителем. Отсюда выступление в Крыму нельзя назвать полностью «новосибирским».

Напомним, 7 августа Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России.