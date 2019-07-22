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Новосибирцы снесли «пиратскую таверну» с круглосуточным алкоголем

Рубрика: общество

09.08.2019 18:47

Скриншот с сайта Google Maps

Магазин «Ворух» три года отменял решение о сносе через суд; местные жители жаловались на круглосуточную торговлю алкоголем и «другие правонарушения».

Жители трёх домов на «Золотой ниве» добились сноса незаконно построенного магазина «Ворух», куда приходили любители спиртного по ночам. Сегодня, 9 августа пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о демонтаже конструкции по решению Арбитражного суда Новосибирской области.

Круглосуточная торговля алкоголем привлекала шумные компании во двор дома по улице Бориса Богаткова, 194/2 в течении трёх лет, и недовольные местные жители регулярно жаловались в администрацию Октябрьского района. Власти выяснили, что павильон с магазином «Ворух», названным в честь таджикского села, был установлен незаконно, но его хозяин пять раз обжаловал решение о сносе в Арбитражном суде. 

«Жители домов были на нашей стороне, они настроены против этого магазина. Здесь, по их словам, круглосуточно реализовывали алкогольную продукцию, совершались другие правонарушения. Мы прошли пять судебных заседаний, прежде чем в апреле этого года суд постановил его снести», – сообщил замглавы администрации Октябрьского района Яков Чагин.

По данным администрации, на месте руин павильона планируют разбить цветник.

По данным мэрии, после проверок администраций за 2019 год уже было снесено 160 незаконных павильонов, киосков, ограждений, шлагбаумов и других временных конструкций, ещё 248 временных строений значатся в списке под снос.

Напомним, 28 июня простоявший 20 лет долгострой начали сносить в Заельцовском районе Новосибирска.

 

Никита Манько

Теги: торговля алкоголь Мэрия Новосибирска снос

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сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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