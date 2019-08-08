О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

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Бокал вина в день не оказывает положительного влияния на сердечно-сосудистую систему человека; однако помогает справиться со стрессом.

Ежедневное употребление одного бокала вина не оказывает положительного влияния на сердечно-сосудистую систему человека. Об этом рассказало информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на заведующего отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, кардиохирурга Вадима Попова.

Специалист рассказал, что при исследовании, в котором участвовала большая группа пациентов, было выявлено, что вино не влияет на сердце, поэтому употребляя данный напиток каждый день никакого положительного влияния на организм не будет, однако отрицательный эффект также не наблюдался. Поэтому врач отмечает, что можно насладиться бокалом виноградного напитка, если это помогает избавиться от стресса, так как негативные эмоции способствуют развитию болезней сердца, но это единственное, в чём вино может помочь.

Также Попов сообщил, что предотвратить болезни можно, ведя здоровый образ жизни и стараясь испытывать больше позитивных, чем негативных эмоций.

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