Омская учительница ответит в суде за показ детям ужастика

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Омская учительница ответит в суде за показ детям ужастикаРубрика: общество, проиcшествия
09.08.2019 08:57
фото PIXABAY.COM
Прокуратура Омска провела проверку в школе, где учеников заставили посмотреть фильм ужасов; в заведении обнаружили нарушения.
Против учительницы омской школы, которая показала детям фильм «Кукла» с возрастным ограничением «16+», возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.
В июле этого года из-за плохой погоды отменился поход детей в музей. Чтобы как-то занять учеников, педагог включила им фильм ужасов. Когда школьники попросили учительницу выключить кино, она ответила отказом. Об инциденте стало известно, когда отец одной из учениц пожаловался на школу в социальных сетях.
Прокуратура при участии специалистов регионального министерства образования и Управления Роспотребнадзора проверила «Многопрофильную академию непрерывного образования» и обнаружила там ещё одно нарушение.
Выяснилось, что большинство учителей частной школы, контактирующих с учениками, не прошли медицинский осмотр. В связи с этим в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.
Напомним, в начале июля посмотреть фильм ужасов заставила детей омская учительница.
Никита Минин
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