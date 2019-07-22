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Омская учительница ответит в суде за показ детям ужастика

Рубрика: общество, проиcшествия

09.08.2019 08:57

фото PIXABAY.COM

Прокуратура Омска провела проверку в школе, где учеников заставили посмотреть фильм ужасов; в заведении обнаружили нарушения.

Против учительницы омской школы, которая показала детям фильм «Кукла» с возрастным ограничением «16+», возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. 

В июле этого года из-за плохой погоды отменился поход детей в музей. Чтобы как-то занять учеников, педагог включила им фильм ужасов. Когда школьники попросили учительницу выключить кино, она ответила отказом. Об инциденте стало известно, когда отец одной из учениц пожаловался на школу в социальных сетях. 

Прокуратура при участии специалистов регионального министерства образования и Управления Роспотребнадзора проверила «Многопрофильную академию непрерывного образования» и обнаружила там ещё одно нарушение.

Выяснилось, что большинство учителей частной школы, контактирующих с учениками, не прошли медицинский осмотр. В связи с этим в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, в начале июля посмотреть фильм ужасов заставила детей омская учительница.

 

Никита Минин

Теги: Омская область дети

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Мужчина погиб в ДТП по вине пьяного водителя в Новосибирской области

сегодня 08:45 Хроника 0 Коммент.

Автомобиль полностью сгорел ночью в Новосибирске

сегодня 08:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:35 Общество 0 Коммент.

В Управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски

сегодня 07:10 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области внедорожник проиграл в схватке с поездом

вчера 23:46 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске объявили в розыск чёрный «Мерседес», сбивший ребёнка

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вчера 19:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:24 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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