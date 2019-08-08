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Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

Рубрика: проиcшествия

09.08.2019 23:40

Фото со страницы baza в социальной сети Twitter

Пострадавшие от взрыва госпитализированы; жителей Ачинского района снова экстренно эвакуируют.

Новый взрыв произошёл в Ачинском районе Красноярского края, сообщили на официальном портале администрации Красноярского края. Инцидент произошёл 9 августа.

По сообщению администрации региона, когда проводились работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в военной части, расположенной вблизи поселка Каменка, подорвался один из снарядов. В результате пострадало пятеро рабочих, а также повреждён автомобиль. Однако представитель экстренных служб региона сообщил информационному агентству «РИА Новости», что пострадавших было девять человек. Из них четверо госпитализированы. 

Краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС решил эвакуировать жителей населённого пункта Каменка в посёлок Малиновка, для чего в селение было направлено 11 автобусов. Поезда, которые должны следовать через село, будут объезжать опасное место через Красноярск. 

Отметим, что первые взрывы произошли 5 августа. В тот день загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На складе находилось свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. После возгорания начались взрывы. В результате катастрофы один человек погиб, 13 пострадали, 16 тысяч человек были эвакуированы с места происшествия. Ущерб после инцидента оценили в один миллиард рублей.

Напомним, 28 июля 2019 года якутский сварщик пострадал из-за взрыва газа

Дарья Мелехова

Теги: взрывы военная техника Красноярский край

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О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:11 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

Весёлый молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы снесли «пиратскую таверну» с круглосуточным алкоголем

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали семь симптомов развития рака

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Акцию «Велостояние» отменили в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Аналитики оценили шансы кандидатов на кресло мэра Новосибирска

вчера 16:44 Политика 0 Коммент.

Врач-диетолог рассказала об опасности сыра

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Выходные с зонтиками: погода к концу недели испортилась на Алтае

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей

вчера 15:22 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области в рамках нацпроекта 18 новых квартир получили жители Маслянинского района

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

Стали известны имена похитителей уникальных изумрудов в Новосибирске

вчера 14:56 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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