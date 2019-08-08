Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

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Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадалиРубрика: проиcшествия
09.08.2019 23:40
Фото со страницы baza в социальной сети Twitter
Пострадавшие от взрыва госпитализированы; жителей Ачинского района снова экстренно эвакуируют.
Новый взрыв произошёл в Ачинском районе Красноярского края, сообщили на официальном портале администрации Красноярского края. Инцидент произошёл 9 августа.
По сообщению администрации региона, когда проводились работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в военной части, расположенной вблизи поселка Каменка, подорвался один из снарядов. В результате пострадало пятеро рабочих, а также повреждён автомобиль. Однако представитель экстренных служб региона сообщил информационному агентству «РИА Новости», что пострадавших было девять человек. Из них четверо госпитализированы.
Краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС решил эвакуировать жителей населённого пункта Каменка в посёлок Малиновка, для чего в селение было направлено 11 автобусов. Поезда, которые должны следовать через село, будут объезжать опасное место через Красноярск.
Отметим, что первые взрывы произошли 5 августа. В тот день загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На складе находилось свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. После возгорания начались взрывы. В результате катастрофы один человек погиб, 13 пострадали, 16 тысяч человек были эвакуированы с места происшествия. Ущерб после инцидента оценили в один миллиард рублей.
Напомним, 28 июля 2019 года якутский сварщик пострадал из-за взрыва газа
Дарья Мелехова
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