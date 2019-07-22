Продолжение Титова в Новосибирске расширят до четырёх полос

фото с сайта дром.ру

Строительство нового участка дороги в Левобережье Новосибирска будет вести «Новосибирскавтодор»; на дорогу потратят 218 миллионов.

В конце августа на улицу Титова выйдет дорожная техника. Дорогу начнут строить от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской. Мэрия готова вложить в этот участок 218 миллионов рублей.

ОАО «Новосибирскавтодор» и Управление дорожного строительства города Новосибирска заключили контракт на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на II этапе. Контракт рассчитан на три года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Длина участка новой дороги составляет 757 метров, дорога будет состоять из четырёх полос. Рядом с дорогой будет построен тротуар шириной три метра.

Напомним, в июне мэрия Новосибирска сообщила о начале строительства двух важных дорожных объектов.