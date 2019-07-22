Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

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Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скоруюРубрика: общество, проиcшествия
09.08.2019 11:44
фото со страницы «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте»
Жительница Красноярского края упала со ступеней в городской поликлинике и разбила голову; на помощь пришли только врачи скорой.
В группе «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост об отказе в медицинской помощи.
«Поликлиника 2 ,26 Бакинских Комиссаров 4. Только что ,женщина спускаясь по крутой лестнице упала ,либо оступилась ,либо стало плохо .Кругом столько медиков ,а оказать мед. помощь ни кто не может,пока не приехала скорая», – написал анонимный пользователь (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
Участники группы тут же начали обсуждать инцидент.
«В поликлинике даже нашатыря нет»; «Они там только рецепт могут выписать»; «Неудивительно. В Саянском районе так женщина умерла, пока водили от одного врача к другому», – поделились пользователи своими мнениями.
В поликлинике Сиб.фм сообщили, что в настоящий момент выясняют все обстоятельства происшествия. В пресс-службе краевого минздрава на вопрос Сиб.фм ответили, что в настоящее время решается вопрос о начале проверки в медицинском учреждении.
Напомним, 23 июля власти Новосибирской области сообщили о переезде детской поликлиники в Коченёве.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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