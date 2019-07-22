С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области

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С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской областиРубрика: общество
09.08.2019 11:09
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Специалисты МЧС продолжают проверку образовательных учреждений к учебному году; готовыми признаны 198 школ.
Комиссии в составе специалистов МЧС и представителей районных отделов образования продолжают проверку школ к новому учебному году. Как сообщает пресс-служба МЧС, на данный момент проверку уже прошли 198 образовательных учреждений из 983.
Особое внимание уделяется функционированию автоматических систем оповещения и управления эвакуацией людей. Также члены комиссии обследуют пути эвакуации, исправность электрооборудования, оснащённость первичными средствами пожаротушения.
Завершить работу комиссии должны до 23 августа. А с 1 сентября, анонсирует МЧС, в школах начнутся уроки безопасной эвакуации.
Напомним, когда Новосибирск был затянут смогом от лесных пожаров, сотни горожан пожаловались в МЧС.
Татьяна Картавых
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