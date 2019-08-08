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Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарахРубрика: общество
10.08.2019 07:46
ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Стилист посоветовал россиянам приобрести противогазы, если они не могут покинуть опасную часть страны.
Известный российский стилист Сергей Зверев посоветовал сибирякам, живущим в эпицентре лесных пожаров, приобрести противогазы. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
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Население Сибири по прежнему задыхается ... Леса горят... Что делать тем, у кого нет противогазов??? Есть ли у вас в продаже противогазы??? Сколько они стоят??? И где их купить??? Не все могут себе позволить вывезти детей из задымлённой местности... Что им делать??? #противогаз #противогазы #потушитепожарысибири #пожар #пожары #мчс #спасибайкал #спасисибирь #мчс #чс #режимчерногонеба #лес #леса #forest #fire #сибирьгорит #потушитесибирь #мирспасисибирь #якутия #красноярскийкрай #иркутскаяобласть #спасибайкал #спаси_байкал #дети #children #детство #самокат #устьилимск
В записи стилист опубликовал видео с девочкой в противогазе. Зверев задаётся вопросом, можно ли купить в Сибири противогазы и сколько они стоят. Он считает, что защитная экипировка стала бы отличным средством спасения от задымления для семей, у которых нет возможности вывести детей из опасной местности.
Отметим, что площадь лесных пожаров в России – 2,8 миллиона гектаров. В пяти регионах сейчас сохраняется режим ЧС. Самая сложная ситуация в Красноярском крае и Иркутской областях, где горит 1,5 гектаров. Министерство природы России сообщило, что на тушение пожаров потребуется около трёх миллионов рублей.
Напомним, в апреле 2019 года Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала.
Дарья Мелехова
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Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах
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