Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Стилист посоветовал россиянам приобрести противогазы, если они не могут покинуть опасную часть страны.

Известный российский стилист Сергей Зверев посоветовал сибирякам, живущим в эпицентре лесных пожаров, приобрести противогазы. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

В записи стилист опубликовал видео с девочкой в противогазе. Зверев задаётся вопросом, можно ли купить в Сибири противогазы и сколько они стоят. Он считает, что защитная экипировка стала бы отличным средством спасения от задымления для семей, у которых нет возможности вывести детей из опасной местности.

Отметим, что площадь лесных пожаров в России – 2,8 миллиона гектаров. В пяти регионах сейчас сохраняется режим ЧС. Самая сложная ситуация в Красноярском крае и Иркутской областях, где горит 1,5 гектаров. Министерство природы России сообщило, что на тушение пожаров потребуется около трёх миллионов рублей.

Напомним, в апреле 2019 года Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала.