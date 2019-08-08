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Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

Рубрика: общество

10.08.2019 07:46

ФОТО СО СТРАНИЦЫ СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Стилист посоветовал россиянам приобрести противогазы, если они не могут покинуть опасную часть страны.

Известный российский стилист Сергей Зверев посоветовал сибирякам, живущим в эпицентре лесных пожаров, приобрести противогазы. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

 
 
 
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Население Сибири по прежнему задыхается ... Леса горят... Что делать тем, у кого нет противогазов??? Есть ли у вас в продаже противогазы??? Сколько они стоят??? И где их купить??? Не все могут себе позволить вывезти детей из задымлённой местности... Что им делать??? #противогаз #противогазы #потушитепожарысибири #пожар #пожары #мчс #спасибайкал #спасисибирь #мчс #чс #режимчерногонеба #лес #леса #forest #fire #сибирьгорит #потушитесибирь #мирспасисибирь #якутия #красноярскийкрай #иркутскаяобласть #спасибайкал #спаси_байкал #дети #children #детство #самокат #устьилимск

Публикация от 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)

В записи стилист опубликовал видео с девочкой в противогазе. Зверев задаётся вопросом, можно ли купить в Сибири противогазы и сколько они стоят. Он считает, что защитная экипировка стала бы отличным средством спасения от задымления для семей, у которых нет возможности вывести детей из опасной местности.

Отметим, что площадь лесных пожаров в России – 2,8 миллиона гектаров. В пяти регионах сейчас сохраняется режим ЧС. Самая сложная ситуация в Красноярском крае и Иркутской областях, где горит 1,5 гектаров. Министерство природы России сообщило, что на тушение пожаров потребуется около трёх миллионов рублей.

Напомним, в апреле 2019 года Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала.

Дарья Мелехова

Теги: Сибирь пожары Зверев

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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