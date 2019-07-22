Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

фото PIXABAY.COM

За семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 149 аварий с участием детей; в связи с этим ГИБДД проведёт рейдовое мероприятие.

В Новосибирской области за первые семь месяцев произошло 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть несовершеннолетних пассажиров погибли, а ещё 157 получили различные травмы. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Чаще всего дети травмировались при столкновении автомобилей, опрокидывании и съезде в кювет.

Чтобы обезопасить несовершеннолетних пассажиров и пресечь нарушения правил дорожного движения, ГИБДД проведёт рейдовое мероприятие «Ребёнок пассажир» с 8 по 12 августа.

Напомним, в конце июля ребёнок пострадал при столкновении внедорожника и хэтчбека в Новосибирске.