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Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

Рубрика: общество, проиcшествия

09.08.2019 09:19

фото PIXABAY.COM

За семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 149 аварий с участием детей; в связи с этим ГИБДД проведёт рейдовое мероприятие.

В Новосибирской области за первые семь месяцев произошло 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть несовершеннолетних пассажиров погибли, а ещё 157 получили различные травмы. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Чаще всего дети травмировались при столкновении автомобилей, опрокидывании и съезде в кювет.

Чтобы обезопасить несовершеннолетних пассажиров и пресечь нарушения правил дорожного движения, ГИБДД проведёт рейдовое мероприятие «Ребёнок пассажир» с 8 по 12 августа.

Напомним, в конце июля ребёнок пострадал при столкновении внедорожника и хэтчбека в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП пострадали дети

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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