Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

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Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской областиРубрика: общество, проиcшествия
09.08.2019 09:19
фото PIXABAY.COM
За семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 149 аварий с участием детей; в связи с этим ГИБДД проведёт рейдовое мероприятие.
В Новосибирской области за первые семь месяцев произошло 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть несовершеннолетних пассажиров погибли, а ещё 157 получили различные травмы. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Чаще всего дети травмировались при столкновении автомобилей, опрокидывании и съезде в кювет.
Чтобы обезопасить несовершеннолетних пассажиров и пресечь нарушения правил дорожного движения, ГИБДД проведёт рейдовое мероприятие «Ребёнок пассажир» с 8 по 12 августа.
Напомним, в конце июля ребёнок пострадал при столкновении внедорожника и хэтчбека в Новосибирске.
Никита Минин
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