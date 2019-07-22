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Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

Рубрика: общество, проиcшествия

09.08.2019 15:31

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

По данным космического мониторинга, за прошедшие сутки в зоне задымления оказались 103 населённых пункта; в регионе бушуют 136 лесных пожаров на площади свыше 668 тысяч гектаров.

В Иркутской области дым накрыл 103 населённых пункта в восьми районах. В числе страдающих от смога оказались три города: Киренск, Усть-Кут и Усть-Илимск.

Причина задымления – крупные лесные пожары, которые действуют на северо-востоке Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии, сообщает «Интерфакс».

По данным регионального МЧС, за сутки на телефон горячей линии поступило 45 звонков с жалобами на дым.

По последним данным, в Восточной Сибири бушуют 136 лесных пожаров на площади свыше 668 тысяч гектаров.

Напомним, активисты «Гринпис» посчитали, что в Сибири из-за пожаров погибло более 13 тысяч животных.

 

Татьяна Картавых

Теги: Иркутская область Лесные пожары

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сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной

сегодня 13:32 Культура 0 Коммент.

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

«Глаз-алмаз»: какие продукты следует есть для сохранения зрения

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

сегодня 11:44 Общество 1 Коммент.

Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения города

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области

сегодня 11:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

«Аэрофлот» отказал Новосибирску в алкоголе

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Бизнес 0 Коммент.

Омская учительница ответит в суде за показ детям ужастика

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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«Игра престолов» побила очередной рекорд

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Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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