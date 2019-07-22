Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

Лента новостейПредложить новость
Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей
В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве
Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео
Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной
Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»
Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую
Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Сибирь накрыл смог от лесных пожаровРубрика: общество, проиcшествия
09.08.2019 15:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
По данным космического мониторинга, за прошедшие сутки в зоне задымления оказались 103 населённых пункта; в регионе бушуют 136 лесных пожаров на площади свыше 668 тысяч гектаров.
В Иркутской области дым накрыл 103 населённых пункта в восьми районах. В числе страдающих от смога оказались три города: Киренск, Усть-Кут и Усть-Илимск.
Причина задымления – крупные лесные пожары, которые действуют на северо-востоке Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии, сообщает «Интерфакс».
По данным регионального МЧС, за сутки на телефон горячей линии поступило 45 звонков с жалобами на дым.
По последним данным, в Восточной Сибири бушуют 136 лесных пожаров на площади свыше 668 тысяч гектаров.
Напомним, активисты «Гринпис» посчитали, что в Сибири из-за пожаров погибло более 13 тысяч животных.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей
В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве
Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео
Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной
Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»
Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую
Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Бишыхан абарагша
Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...
Грести мусор руками
Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...
Новости по теме
Популярное