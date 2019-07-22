Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

По данным космического мониторинга, за прошедшие сутки в зоне задымления оказались 103 населённых пункта; в регионе бушуют 136 лесных пожаров на площади свыше 668 тысяч гектаров.

В Иркутской области дым накрыл 103 населённых пункта в восьми районах. В числе страдающих от смога оказались три города: Киренск, Усть-Кут и Усть-Илимск.

Причина задымления – крупные лесные пожары, которые действуют на северо-востоке Иркутской области, а также в Бурятии и Якутии, сообщает «Интерфакс».

По данным регионального МЧС, за сутки на телефон горячей линии поступило 45 звонков с жалобами на дым.

По последним данным, в Восточной Сибири бушуют 136 лесных пожаров на площади свыше 668 тысяч гектаров.

Напомним, активисты «Гринпис» посчитали, что в Сибири из-за пожаров погибло более 13 тысяч животных.