Стали известны имена похитителей уникальных изумрудов в Новосибирске

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Стали известны имена похитителей уникальных изумрудов в НовосибирскеРубрика: общество
09.08.2019 14:56
Фото с сайта pixabay.com
Имена похитивших около 400 килограммов синтетических камней с научно-производственного предприятия «Тайрус» стали известны; ими оказались депутат сельсовета под Новосибирском и ранее судимый гражданин Израиля.
Имена похитителей уникальных искусственных изумрудов в новосибирском Академгородке стали известны.
В сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» причастными к краже синтетических изумрудов называют депутата Криводановского сельсовета Павла Хоменко и ранее судимого Максима Рябенького.
Забив данные в поисковую систему «Спарк», можно узнать, что они являются соучредителями ООО «Монте Кристал» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Данное предприятие занимается обработкой драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней и производством изделий из них.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм назвать имена похитителей отказались, сославшись на тайну следствия. Однако факт присвоения работниками предприятия производимой продукции, а также денежных средств от её продажи подтвердили.
«В отношении сотрудников полиции, выезжавших на предприятие по заявлению о хищении материальных ценностей, проводится служебная проверка», – сообщили в пресс-службе.
Причинённый НПП «Тайрус» ущерб директор предприятия оценил в 100 миллионов рублей.
Напомним, 5 августа в аэропорту Толмачёво в багаже у россиянина сотрудники таможни нашли синтетические изумруды и сапфиры.
Анатолий Якимов
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