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Стали известны имена похитителей уникальных изумрудов в Новосибирске

Рубрика: общество

09.08.2019 14:56

Фото с сайта pixabay.com

Имена похитивших около 400 килограммов синтетических камней с научно-производственного предприятия «Тайрус» стали известны; ими оказались депутат сельсовета под Новосибирском и ранее судимый гражданин Израиля.

Имена похитителей уникальных искусственных изумрудов в новосибирском Академгородке стали известны.

В сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» причастными к краже синтетических изумрудов называют депутата Криводановского сельсовета Павла Хоменко и ранее судимого Максима Рябенького. 

Забив данные в поисковую систему «Спарк», можно узнать, что они являются соучредителями ООО «Монте Кристал» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Данное предприятие занимается обработкой драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней и производством изделий из них.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм назвать имена похитителей отказались, сославшись на тайну следствия. Однако факт присвоения работниками предприятия производимой продукции, а также денежных средств от её продажи подтвердили.

«В отношении сотрудников полиции, выезжавших на предприятие по заявлению о хищении материальных ценностей, проводится служебная проверка», – сообщили в пресс-службе.

Причинённый НПП «Тайрус» ущерб директор предприятия оценил в 100 миллионов рублей.

Напомним, 5 августа в аэропорту Толмачёво в багаже у россиянина сотрудники таможни нашли синтетические изумруды и сапфиры.

 

Анатолий Якимов

Теги: полиция МВД проверка хищение Новосибирск

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сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

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Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео

сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:32 Культура 0 Коммент.

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

«Глаз-алмаз»: какие продукты следует есть для сохранения зрения

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

сегодня 11:44 Общество 1 Коммент.

Новосибирская школьница дарит саженцы дубов для озеленения города

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

С 1 сентября эвакуации начнутся в школах Новосибирской области

сегодня 11:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

«Аэрофлот» отказал Новосибирску в алкоголе

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Шестеро детей погибли в ДТП в 2019 году в Новосибирской области

сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

Сибирский институт управления продолжает набор в магистратуру

сегодня 09:00 Бизнес 0 Коммент.

Омская учительница ответит в суде за показ детям ужастика

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:24 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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