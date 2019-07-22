В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве

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Новосибирск вошёл в топ-10 регионов, где отмечен значительный рост зарегистрированных сделок по договорам долевого участия в строительстве; Новосибирск занял пятое место с ростом в 63 %.

Аналитики ЦИАН с использованием данных Росреестра составили рейтинг регионов, где отмечен резкий скачок числа сделок по договорам долевого участия. Новосибирск вошёл в пятёрку лидеров. По данным исследователей, во втором квартиле 2019 года в Новосибирске было заключено на 63 % ДДУ больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Лидерами рейтинга стали Москва, где зарегистрировано 33,7 тысячи сделок, и Санкт-Петербург с 33,5 тысячи. В Новосибирске число сделок составило 9 839.

Как отмечают исследователи, рост числа сделок связан с объективными причинами и особенностями статистического учёта. Среди последних выделяют рекордные продажи, существенная доля которых пришлась на юридические лица, которые связаны с застройщиками.

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