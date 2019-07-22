В Новосибирской области в рамках нацпроекта 18 новых квартир получили жители Маслянинского района

Фото Правительства Новосибирской области

Для жителей Маслянинского района был построен малоэтажный многоквартирный жилой дом; ключи от 18 новых квартир вручил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В преддверии 95-летнего юбилея Маслянинского района 9 августа жители получили ключи от 18 новых квартир в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Всего здесь будет расселено 2675 квадратных метров аварийного жилья.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в течение двух лет на территории региона из аварийного жилья планируется переселить 1200 граждан.

«На эти цели в текущем году будет направлено более 900 миллионов рублей. В Маслянинском районе в этом и следующем году более 160 человек улучшат жилищные условия по программе переселения», – отметил глава региона.

В рамках рабочей поездки в Маслянинский район министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов проконтролировал реализацию национальных проектов и открыл новые объекты. Обладателями ключей от новых квартир стали ещё 18 маслянинских семей. Они переедут в малоэтажный кирпичный дом в ближайшее время.

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий Маслянинскому району предусмотрены субсидии в размере 4,63 миллиона рублей, а на благоустройство общественного пространства – более 11 миллионов. На эти средства в двух дворах будут отремонтированы дворовые проезды, установлены урны и скамейки, освещение. Также запланировано соорудить детскую площадку с игровым комплексом, качалкой, песочницей и зимней горкой. Планируется обустроить проезд и пешеходные дорожки, установить урны, скамейки, игровой городок, спортивный комплекс, ограждение, освещение в парке районного центра. В настоящее время все работы ведутся.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Экология» Денис Архипов проконтролировал работу объекта «Водозаборная скважина со станцией водоподготовки».

«Сегодня вручили ключи от новых квартир почти двум десяткам семей, и это стало отличным подарком району на 95-летие. В Маслянинском районе задачи нацпроекта по улучшению условий жизни граждан успешно решаются, в 2019 году здесь будут переселены из аварийного жилищного фонда 164 жителя», – прокомментировал Денис Архипов.

По словам министра, в 2019 году в районе расселят более 2600 квадратных метров. Кроме того, в рабочем посёлке построена водозаборная скважина в рамках нацпроекта «Экология», проводится благоустройство.

Денис Архипов положительно оценил реализацию национальных проектов в Маслянинском районе по итогам рабочей поездки.

Напомним, 8 августа стало известно о том, что в районах Новосибирской области будут построены пять служебных малоэтажных жилых домов.