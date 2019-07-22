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Весёлый молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

09.08.2019 19:26

Фото со страницы погибшего в "Одноклассниках"

Поисковики обнаружили пропавшего новосибирца из Ленинского района погибшим; мужчина предположительно занимался торговлей молоком.   

Житель Ленинского района Новосибирска пропал на три дня и был найден мёртвым. Сегодня, 9 августа волонтёры новосибирского отряда «Лиза Алерт» сообщили о трагедии в группе «ВКонтакте».

44-летний Олег был объявлен пропавшим ещё 6 августа – волонтёры искали мужчину полного телосложения с голубыми глазами, русыми волосами и короткой стрижкой. Житель Ленинского района был одет в тёмно-синюю кепку, синие спортивные штаны Adidas, синюю футболку и голубые сланцы.   

Мужчина не был активен в соцсетях – его профиль в «Одноклассниках» содержит всего одного друга, также у пропавшего осталась мать и младший брат. По данным базы «Спарк-Интерфакс», новосибирец с таким ФИО был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимался розничной торговлей молочными продуктами. 

Напомним, 7 августа молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: поиски пропавших торговля трагедии

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сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Аналитики оценили шансы кандидатов на кресло мэра Новосибирска

сегодня 16:44 Политика 0 Коммент.

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сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:49 Общество 0 Коммент.

Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей

сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:56 Общество 0 Коммент.

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Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной

сегодня 13:32 Культура 0 Коммент.

Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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