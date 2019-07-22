Весёлый молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

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Весёлый молочник в «Адидасе» найден погибшим в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
09.08.2019 19:26
Фото со страницы погибшего в "Одноклассниках"
Поисковики обнаружили пропавшего новосибирца из Ленинского района погибшим; мужчина предположительно занимался торговлей молоком.
Житель Ленинского района Новосибирска пропал на три дня и был найден мёртвым. Сегодня, 9 августа волонтёры новосибирского отряда «Лиза Алерт» сообщили о трагедии в группе «ВКонтакте».
44-летний Олег был объявлен пропавшим ещё 6 августа – волонтёры искали мужчину полного телосложения с голубыми глазами, русыми волосами и короткой стрижкой. Житель Ленинского района был одет в тёмно-синюю кепку, синие спортивные штаны Adidas, синюю футболку и голубые сланцы.
Мужчина не был активен в соцсетях – его профиль в «Одноклассниках» содержит всего одного друга, также у пропавшего осталась мать и младший брат. По данным базы «Спарк-Интерфакс», новосибирец с таким ФИО был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимался розничной торговлей молочными продуктами.
Напомним, 7 августа молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске.
Никита Манько
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