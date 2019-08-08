2 балла
+17
65.25 73.02
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты назвали почему новосибирцы уходят с первой работы

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

вчера 23:40 Хроника 0 Коммент.

О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

вчера 21:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

вчера 20:11 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

Весёлый молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы снесли «пиратскую таверну» с круглосуточным алкоголем

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали семь симптомов развития рака

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Акцию «Велостояние» отменили в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Аналитики оценили шансы кандидатов на кресло мэра Новосибирска

вчера 16:44 Политика 0 Коммент.

Врач-диетолог рассказала об опасности сыра

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Выходные с зонтиками: погода к концу недели испортилась на Алтае

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

Рубрика: общество

10.08.2019 07:21

Скриншот из видео

Животные играют, лазают по деревьям и спят на них; при этом они не отходят далеко от матери.

Дальневосточные котята не отходят далеко от матери в Новосибирском зоопарке. Видео о том, как ведут себя животные, опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.

На ролике видно, как животные лазают по деревьям, играют друг с другом, но при этом они не отходят далеко от матери и постоянно следуют за ней по пятам. Даже спят животные только рядом с мамой, умещаясь на одной с ней ветке.

Отметим, что естественная среда для дальневосточных котов – от южной части Дальнего Востока до Северо-Восточного Китая. Животные внесены в Международную Красную книгу.

Напомним, в мае 2019 года в Новосибирском зоопарке родились камышовые котята.

Дарья Мелехова

Теги: коты животные Новосибирский зоопарк

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты назвали почему новосибирцы уходят с первой работы

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

вчера 23:40 Хроника 0 Коммент.

О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

вчера 21:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

вчера 20:11 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

Весёлый молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы снесли «пиратскую таверну» с круглосуточным алкоголем

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали семь симптомов развития рака

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Акцию «Велостояние» отменили в Новосибирске

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Аналитики оценили шансы кандидатов на кресло мэра Новосибирска

вчера 16:44 Политика 0 Коммент.

Врач-диетолог рассказала об опасности сыра

вчера 16:33 Общество 0 Коммент.

Выходные с зонтиками: погода к концу недели испортилась на Алтае

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Сибирь накрыл смог от лесных пожаров

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
01.03.2019

Повелители змей

Добыча яда – не фокус, а ежедневная работа

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
29.12.2017

Ы* — Ытоги

Как выглядит алфавит главных событий 2017 года

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее

Новости по теме

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске вчера 17:32 Видео Сиб.фм: во Всемирный день кошек в Новосибирском зоопарке показательно покормили котов 08.08.2019

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

В Новосибирске заметили современный поезд не для нас

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске

Image

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области