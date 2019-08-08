Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

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Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
10.08.2019 07:21
Скриншот из видео
Животные играют, лазают по деревьям и спят на них; при этом они не отходят далеко от матери.
Дальневосточные котята не отходят далеко от матери в Новосибирском зоопарке. Видео о том, как ведут себя животные, опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова на своём канале в видеохостинге YouTube.
На ролике видно, как животные лазают по деревьям, играют друг с другом, но при этом они не отходят далеко от матери и постоянно следуют за ней по пятам. Даже спят животные только рядом с мамой, умещаясь на одной с ней ветке.
Отметим, что естественная среда для дальневосточных котов – от южной части Дальнего Востока до Северо-Восточного Китая. Животные внесены в Международную Красную книгу.
Напомним, в мае 2019 года в Новосибирском зоопарке родились камышовые котята.
Дарья Мелехова
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