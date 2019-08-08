Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

Скриншот из видео

Опору Витимского моста смыло в 2018 году; однако местные жители всё равно продолжают по нему ходить.

Житель посёлка Таксимо в Бурятии проехал на грузовике по Витимскому мосту. Видео с видами, которые открываются с моста, мужчина опубликовал на своём канале в видеохостинге YouTube.

Поездка оказалась рабочей для сотрудников транспортной сети «Ростелеком». Также автор ролика отмечает, что опору моста смыло из-за ледохода ещё в 2018 году, но это не мешает людям перебираться по нему с одного берега на другой.

Витимский мост построили на границе Бурятии и Забайкальского края при строительстве Байкало-Амурской магистрали в 1980 году. Мост был временным и, когда появилась постоянная железная конструкция, временное сооружение подожгли.Основа осталась нетронутой, и люди постелили на ней шпалы и продолжали передвигаться по мосту, который стал считаться самым опасным в мире.

Напомним, в июле 2019 года новое опасное место для купания нашли новосибирцы.