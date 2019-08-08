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Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии
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Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель БурятииРубрика: общество
09.08.2019 21:45
Скриншот из видео
Опору Витимского моста смыло в 2018 году; однако местные жители всё равно продолжают по нему ходить.
Житель посёлка Таксимо в Бурятии проехал на грузовике по Витимскому мосту. Видео с видами, которые открываются с моста, мужчина опубликовал на своём канале в видеохостинге YouTube.
Поездка оказалась рабочей для сотрудников транспортной сети «Ростелеком». Также автор ролика отмечает, что опору моста смыло из-за ледохода ещё в 2018 году, но это не мешает людям перебираться по нему с одного берега на другой.
Витимский мост построили на границе Бурятии и Забайкальского края при строительстве Байкало-Амурской магистрали в 1980 году. Мост был временным и, когда появилась постоянная железная конструкция, временное сооружение подожгли.Основа осталась нетронутой, и люди постелили на ней шпалы и продолжали передвигаться по мосту, который стал считаться самым опасным в мире.
Напомним, в июле 2019 года новое опасное место для купания нашли новосибирцы.
Дарья Мелехова
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