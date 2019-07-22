Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибирске

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Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в НовосибирскеРубрика: общество
09.08.2019 10:46
фото и видео сиб.фм
В Новосибирске прошёл пробный запуск самого высокого за Уралом колеса обозрения; работать оно будет до полуночи.
В Новосибирске сегодня прошёл пробный запуск самого высокого за Уралом колеса обозрения. Официально его откроют через несколько дней, а сегодня устроили экскурсию для журналистов.
Уже известно, что работать колесо обозрения будет с 12 часов дня до 12 часов ночи летом и зимой. Стоимость проезда – 300 рублей. По оценке строителей, окупиться возведение аттракциона должно в течение 7-10 лет.
В основании колеса расположили небольшой ДК с двумя залами и закусочной.
Одним из первых на колесе обозрения прокатился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Как это часто бывает, первый блин оказался комом. На несколько минут колесо остановилось. В кабинках в этот момент находились журналисты и представители мэрии.
К счастью, всё обошлось, и первые прокатившиеся смогли насладиться видами Новосибирска с высоты птичьего полёта.
Напомним, 7 августа, несмотря на анонс, запуск колеса не состоялся.
Никита Минин
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