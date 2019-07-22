Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

От удара у легкового автомобиля образовалась вмятина на правой части; мотоцикл остался лежать на трассе.

Седан столкнулся с мотоциклом на трассе под Новосибирском, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло сегодня, 9 августа, в 17:10 на территории Ордынского района. Водитель автомобиля Toyota Camry врезался в мотоцикл и слетел в кювет, на траву. После аварии на правой стороне седана осталась вмятина. Мотоцикл в свою очередь остался лежать на трассе.

«Водителю седана врачи оказали медицинскую помощь на месте, а мотоциклист госпитализирован. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, 15 июля 2019 года подросток-мотоциклист врезался во встречный большегруз в Омской области.