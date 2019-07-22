Врач-диетолог рассказала об опасности сыра

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Об угрозе, которую несёт для пищеварения сыр, рассказала специалист; некоторым людям категорически запрещено употреблять этот продукт.

Несмотря на то, что очень сложно представить идеальный бутерброд без ломтика сыра, некоторым людям нужно всё-таки воздержаться от употребления этого продукта. Об опасности сыра рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова изданию «Аргументы и факты».

Иногда одного кусочка бывает достаточно, чтобы у человека начались проблемы с пищеварением. Самые распространённые причины – аллергия на казеин и непереносимость лактозы.

Наиболее опасные сыры – те, что с плесенью (рокфор, дорблю, бри, камамбер). Они даже могут привести к развитию листериоза.

«Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), например, имеющим склонности к метеоризмам или вздутиям живота. Считается, что данные сыры могут выделять токсичные вещества. Также сыры с плесенью не стоит давать детям до пяти лет, так как их ЖКТ функционально неполноценен», – говорит Юлия Панова.

Остальные виды сыров не несут столь большой угрозы, их можно есть в умеренном количестве. Но диетолог отметила, что из-за высокой калорийности продукта о сыре стоит забыть людям, имеющим лишний вес.

Напомним, 1 августа стало известно, что сыр и тушь для ресниц чаще всего воруют в магазинах России.