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Врачи назвали семь симптомов развития рака

Рубрика: общество

09.08.2019 18:01

Фото с сайта pixabay.com

Российские врачи-онкологи назвали признаки, указывающие на возможное начало онкологических заболеваний; обнаружив симптомы, нужно не тянуть, а обращаться в поликлинику.

Семь симптомов развития онкологических заболеваний назвали врачи-онкологи. Об этом сообщает сайт журнала «Профиль», со ссылкой на профессора, доктора медицинских наук, главного научного сотрудника отдела клинической онкологии «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва», ведущего эксперта сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» Сергея Абашина.

По словам медика, раннее обнаружение рака очень важно. На ранних стадиях онкологическое заболевание не только излечивается полностью, но и в дальнейшем никак не даёт о себе знать. При этом на третьей стадии развитие заболевания можно сдерживать достаточно продолжительное время. 

По словам Сергея Абашина, рост онкологических заболеваний связан прежде всего с увеличением продолжительности жизни. 

«Существует всего семь симптомов, на которые нужно обратить внимание. В случае их появления немедленно обратиться к врачу и пройти все необходимые исследования», – рассказал Сергей Абашин.

Во-первых, нужно обратить внимание на необычные кровотечения или же выделения. Во-вторых, уплотнения или утолщения в молочной железе или на других участках тела. В-третьих, длительно заживающие язвы. Предвестником заболевания также являются: нарушения работы желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы; охриплость голоса или длительный кашель; расстройство пищеварения и трудности при глотании; любые заметные изменения в бородавках или родинках.

Напомним, 8 августа стало известно, что Новосибирская область занимает 13 место среди регионов России по выявленным случаям онкологических заболеваний.

 

Анатолий Якимов

Теги: медицина онкология здоровье

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сегодня 15:22 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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