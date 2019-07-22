Врачи назвали семь симптомов развития рака

Лента новостейПредложить новость
Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд
Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске
Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя
Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей
Стали известны имена похитителей уникальных изумрудов в Новосибирске
Новосибирский НОВАТ покажет Путину усечённую версию балета «Спартак»
В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве
Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной
Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Врачи назвали семь симптомов развития ракаРубрика: общество
09.08.2019 18:01
Фото с сайта pixabay.com
Российские врачи-онкологи назвали признаки, указывающие на возможное начало онкологических заболеваний; обнаружив симптомы, нужно не тянуть, а обращаться в поликлинику.
Семь симптомов развития онкологических заболеваний назвали врачи-онкологи. Об этом сообщает сайт журнала «Профиль», со ссылкой на профессора, доктора медицинских наук, главного научного сотрудника отдела клинической онкологии «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва», ведущего эксперта сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» Сергея Абашина.
По словам медика, раннее обнаружение рака очень важно. На ранних стадиях онкологическое заболевание не только излечивается полностью, но и в дальнейшем никак не даёт о себе знать. При этом на третьей стадии развитие заболевания можно сдерживать достаточно продолжительное время.
По словам Сергея Абашина, рост онкологических заболеваний связан прежде всего с увеличением продолжительности жизни.
«Существует всего семь симптомов, на которые нужно обратить внимание. В случае их появления немедленно обратиться к врачу и пройти все необходимые исследования», – рассказал Сергей Абашин.
Во-первых, нужно обратить внимание на необычные кровотечения или же выделения. Во-вторых, уплотнения или утолщения в молочной железе или на других участках тела. В-третьих, длительно заживающие язвы. Предвестником заболевания также являются: нарушения работы желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы; охриплость голоса или длительный кашель; расстройство пищеварения и трудности при глотании; любые заметные изменения в бородавках или родинках.
Напомним, 8 августа стало известно, что Новосибирская область занимает 13 место среди регионов России по выявленным случаям онкологических заболеваний.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд
Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске
Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя
Из новосибирского торгового центра «Сан Сити» эвакуировали посетителей
Стали известны имена похитителей уникальных изумрудов в Новосибирске
Новосибирский НОВАТ покажет Путину усечённую версию балета «Спартак»
В Новосибирске подозрительно резко увеличилось число договоров долевого участия в строительстве
Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной
Новое производство медизделий в Новосибирске запускает «АнгиоЛайн»
Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Жизнь без преград
Технические приспособления помогают сделать более комфортн...
Весна – это здорово!
В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Новости по теме
Популярное