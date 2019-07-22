Выходные с зонтиками: погода к концу недели испортилась на Алтае

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Дождливые выходные ожидают жителей Алтая; ночи станут заметно холоднее.

В Алтайском крае в субботу пройдут дожди в некоторых районах. Температура воздуха днём поднимется до +21…+26. Ночью ожидаются грозы и сильное похолодание до +7…+12. В утренние часы местами возможны туманы, поэтому водителям стоит быть осторожнее на дорогах. В воскресенье погода наладится, зонтики можно будет оставить дома: дожди покинут край.

А вот жителям Республики Алтай придётся достать тёплые одеяла и пледы. Если в субботу днём воздух там прогреется до +21…+26, то к ночи столбик термометра опустится до +10…+17, а местами даже до +2…+7. Также в субботу синоптики обещают умеренные дожди, грозы. К воскресенью небо прояснится.

Напомним, ранее метеорологи предсказывали, что придёт конец засухе в Новосибирске.