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Выходные с зонтиками: погода к концу недели испортилась на Алтае

Рубрика: общество

09.08.2019 15:49

фото PIXABAY.COM

Дождливые выходные ожидают жителей Алтая; ночи станут заметно холоднее.

В Алтайском крае в субботу пройдут дожди в некоторых районах. Температура воздуха днём поднимется до +21…+26. Ночью ожидаются грозы и сильное похолодание до +7…+12. В утренние часы местами возможны туманы, поэтому водителям стоит быть осторожнее на дорогах. В воскресенье погода наладится, зонтики можно будет оставить дома: дожди покинут край.

А вот жителям Республики Алтай придётся достать тёплые одеяла и пледы. Если в субботу днём воздух там прогреется до +21…+26, то к ночи столбик термометра опустится до +10…+17, а местами даже до +2…+7. Также в субботу синоптики обещают умеренные дожди, грозы. К воскресенью небо прояснится.

Напомним, ранее метеорологи предсказывали, что придёт конец засухе в Новосибирске.

 

Никита Минин

Теги: погода Республика Алтай Алтайский край

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Разбившей голову пациентке врачи поликлиники предложили вызвать скорую

сегодня 11:44 Общество 1 Коммент.

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сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:19 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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