Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет назад видео

Фото Олега Григорьева из социальной сети «ВКонтакте»

Барнаулец загрузил себе на страничку в социальных сетях ролик с сомнительным содержанием; через семь лет ему позвонили из ФСБ.

Олега Григорьева, проживающего в Барнауле, причислили к экстремистам за то, что он семь лет назад добавил на свою страничку «ВКонтакте» запрещённое видео. Об этом Сиб.фм сообщил сам «нарушитель закона».

«В конце июля мне позвонили из полиции и попросили срочно приехать. У нас не получилось состыковать расписание, и на какое-то время всё затихло. В начале этой недели мне позвонили уже из ФСБ. Я согласился приехать только с адвокатом. Вчера пообщались с сотрудником, который рассказал, что мои социальные сети проверили и нашли там нарушение», – рассказал Олег.

Дело в том, что в далёком 2011 году он добавил себе на страничку видео, которое в 2013 году внесли в список запрещённых. Барнаулец признаётся, что совсем забыл о существовании ролика, а о том, чтобы распространять его, у него даже не было мыслей.

«После этого я приехал домой, посмотрел видео и удалил его. Экстремистом я себя не считаю. Скоро будет суд. Возможно, придётся заплатить небольшой штраф», – добавил молодой человек.

Напомним, в середине июля экстремистскую Библию изъяли на таможне в Красноярске.