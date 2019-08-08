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«Аэрофлот» разрешил пассажирам опаздывать на самолёт на 30 минут

Рубрика: общество

10.08.2019 16:05

Фото из группы "Аэрофлот" в социальной сети "ВКонтакте"

Пассажирам «Аэрофлота», опоздавшим на рейс не более чем на полчаса теперь можно будет обменять авиабилет на ближайший рейс; однако придется доплатить.

На полчаса могут опоздать пассажиры «Аэрофлота» на самолёт. Однако за переоформление авиабилетов им придётся доплатить.

По сообщению сайта frequentflyers.ru, раньше опоздавшие пассажиры могли вернуть билет только до момента вылета самолёта по расписанию. Однако не всегда можно добежать о гейта до кассы «Аэрофлота», за 20 минут. Именно за столько заканчивается посадка на борт. Теперь же у пассажиров будет в запасе 50 минут.

Изменение в бронировании стоит 2600 рублей. К тому же придётся заплатить дополнительно разницу в тарифах. Очень часто «последние билеты» стоят дороже, чем те, которые вы покупали. Но если возникнет ситуация, что вы купили билет дороже, то разницу не возместят.

Тем не менее, опытные путешественники советуют прибывать в аэропорт заранее, а также внимательно изучить табло вылета и номер гейта, с которого будет осуществляться посадка в самолёт. Важно слушать объявления по громкой связи и проверять табло вылета, не изменилась ли информация о времени вылета и номер гейта.

Напомним, 9 августа стало известно, что Новосибирск не попал в число рейсов Аэрофлота на борту которых предлагают алкоголь.

 

Анатолий Якимов

Теги: авиация Аэрофлот пассажиры

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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