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Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

Рубрика: проиcшествия

10.08.2019 14:42

Фото из сообщества "Подслушано в Ачинске" социальной сети "ВКонтакте"

От нового пожара на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае пострадало 11 человек; четверо из них находятся в стационаре.

Во время взрыва боеприпаса на военном складе под Ачинском пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова.

По её словам, четверо пострадавших госпитализированы, остальные после оказания необходимой медицинской помощи отправлены домой. У всех травмы, связанные с ударной волной.

Напомним, новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском произошли вечером 9 августа из-за попадания молнии.

Анатолий Якимов

Теги: пожары взрывы Красноярский край

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Предложить новость

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

сегодня 15:52 Хроника 0 Коммент.

Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

сегодня 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

На юге Кемеровской области произошло землетрясение

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске электричка сбила человека

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

вчера 23:40 Хроника 0 Коммент.

О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

вчера 21:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

вчера 20:11 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

Молочник в «Адидасе» найден погибшим в Новосибирске

вчера 19:26 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы снесли «пиратскую таверну» с круглосуточным алкоголем

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Врачи назвали семь симптомов развития рака

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

Истекающей кровью собаке отказались помочь ветеринары в Новосибирске

вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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