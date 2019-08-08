Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

Фото из сообщества "Подслушано в Ачинске" социальной сети "ВКонтакте"

От нового пожара на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае пострадало 11 человек; четверо из них находятся в стационаре.

Во время взрыва боеприпаса на военном складе под Ачинском пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова.

По её словам, четверо пострадавших госпитализированы, остальные после оказания необходимой медицинской помощи отправлены домой. У всех травмы, связанные с ударной волной.

Напомним, новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском произошли вечером 9 августа из-за попадания молнии.