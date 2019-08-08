Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

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Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человекРубрика: проиcшествия
10.08.2019 14:42
Фото из сообщества "Подслушано в Ачинске" социальной сети "ВКонтакте"
От нового пожара на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае пострадало 11 человек; четверо из них находятся в стационаре.
Во время взрыва боеприпаса на военном складе под Ачинском пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова.
По её словам, четверо пострадавших госпитализированы, остальные после оказания необходимой медицинской помощи отправлены домой. У всех травмы, связанные с ударной волной.
Напомним, новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском произошли вечером 9 августа из-за попадания молнии.
Анатолий Якимов
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