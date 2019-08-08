ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

Фото группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске в районе улицы Фабричная при съезде с Димитровского моста произошло ДТП; повреждены восемь автомобилей.

На улице Фабричная в Новосибирске произошло ДТП. На спуске с Димитровского моста столкнулось как минимум восемь автомобилей. По сообшению группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» водитель грузовика Howo не справился с управлением. Автомобиль врезался в троллейбус. От удара с которым у Howo была сильно повреждена кабина.

В аварии пострадали автомобили ГАЗ-3110, Renault Logan, хэтчбек Toyota Vitz и кроссовер Nissan Juke, бензовоз КамАЗ, врезавшийся во внедорожник Mitsubishi Pajero.

В ДТП пострадала кондуктор троллейбуса, пожаловавшаяся на боль в руке. Инспекторы ГИБДД перекрывали подъезды к ДТП. В настоящее время по данным сайта 2GIS дорожная обстановка на Димитровском мосту и улице Фабричной оценивается в 4 балла.

Напомним, 9 августа в ДТП в Ордынском районе погиб мотоциклист.