Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

Фото со страницы Алексея Журавлёва в социальной сети Facebook

Причиной непогоды в России депутат Госдумы назвал климатическое оружие; так парламентарий объяснил бушующие в Сибири лесные пожары и ливни в Москве.

Климатическое оружие стало причиной непогоды на территории России. Так лидер партии «Родина», депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв прокомментировал лесные пожары в Сибири и ливни в европейской части страны в эфире телеканала «Россия».

По словам парламентария, Россия за долгое время впервые достигла преимущества в создании вооружения. Некоторых образцов оружия, в частности гиперзвуковых ракет, у зарубежных стран нет.

«Я думаю, что они испытывают климатическое оружие. Такого лета быть не может», — заявил политик.

Напомним, в 2019 году в ряде регионов России произошли наводнения, в Сибири лесные пожары охватили несколько миллионов гектаров, а в европейской части страны была отмечена нетипично холодная для лета погода.

Однако экс-руководитель Сибирского регионального центра МЧС, кандидат в мэры Новосибирска Данияр Сафиуллин, имеющий большой опыт ликвидации последствий природных катаклизмов, категорически не согласен с позицией руководства партии, которая выдвинула его на выборы главы городской администрации.

Он рассказал корреспонденту Сиб.фм, что не считает природные катаклизмы действием климатического оружия.

«Пожары в Сибири не могут быть связаны с климатическим оружием. Нужно все внимательно изучить с технической точки зрения. Однако, распространение огня на территории Сибири может быть связано с тем, что потеряна система управления на федеральном уровне», — сообщил Данияр Сафиуллин.

Он также отметил, что пожары нужно тушить «в зародыше», в течение первых суток. При этом кандидат в мэры считает, что причиной 90% лесных пожаров является человеческий фактор.

Напомним, около 14 тысяч животных пострадали от лесных пожаров в Сибири.