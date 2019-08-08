Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

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Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружиеРубрика: общество
10.08.2019 14:16
Фото со страницы Алексея Журавлёва в социальной сети Facebook
Причиной непогоды в России депутат Госдумы назвал климатическое оружие; так парламентарий объяснил бушующие в Сибири лесные пожары и ливни в Москве.
Климатическое оружие стало причиной непогоды на территории России. Так лидер партии «Родина», депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв прокомментировал лесные пожары в Сибири и ливни в европейской части страны в эфире телеканала «Россия».
По словам парламентария, Россия за долгое время впервые достигла преимущества в создании вооружения. Некоторых образцов оружия, в частности гиперзвуковых ракет, у зарубежных стран нет.
«Я думаю, что они испытывают климатическое оружие. Такого лета быть не может», — заявил политик.
Напомним, в 2019 году в ряде регионов России произошли наводнения, в Сибири лесные пожары охватили несколько миллионов гектаров, а в европейской части страны была отмечена нетипично холодная для лета погода.
Однако экс-руководитель Сибирского регионального центра МЧС, кандидат в мэры Новосибирска Данияр Сафиуллин, имеющий большой опыт ликвидации последствий природных катаклизмов, категорически не согласен с позицией руководства партии, которая выдвинула его на выборы главы городской администрации.
Он рассказал корреспонденту Сиб.фм, что не считает природные катаклизмы действием климатического оружия.
«Пожары в Сибири не могут быть связаны с климатическим оружием. Нужно все внимательно изучить с технической точки зрения. Однако, распространение огня на территории Сибири может быть связано с тем, что потеряна система управления на федеральном уровне», — сообщил Данияр Сафиуллин.
Он также отметил, что пожары нужно тушить «в зародыше», в течение первых суток. При этом кандидат в мэры считает, что причиной 90% лесных пожаров является человеческий фактор.
Напомним, около 14 тысяч животных пострадали от лесных пожаров в Сибири.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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