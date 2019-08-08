На юге Кемеровской области произошло землетрясение

Лента новостейПредложить новость
Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах
Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке
Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии
Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд
Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
На юге Кемеровской области произошло землетрясениеРубрика: общество
10.08.2019 12:25
Фото с сайта asgsr.ru
Землетрясение магнитудой 2,4 балла произошло 10 августа недалеко от города Прокопьевска; его ощутили чувствительные люди.
Небольшое землетрясение произошло на юге Кемеровской области. По данным сайта Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», землетрясение магнитудой 2,4 балла произошло недалеко от города Прокопьевска Кемеровской области в 8:01 10 августа.
Напомним, 5 июня землетрясение силой 4,5 балла произошло в Республике Тыва.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах
Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке
Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии
Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд
Инвалид-колясочник проехал на автомобиле от Новосибирска до Севастополя
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное