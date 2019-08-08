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Под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Лады»Рубрика: проиcшествия
10.08.2019 21:25
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ГРУППЫ "АСТ 54" В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"
Недалеко от города Искитима на трассе Новосибирск – Бийск произошло ДТП; погиб водитель «Лады».
В ДТП под Новосибирском погиб водитель «Лады». Об этом сообщается в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».
ДТП произошло в пяти километрах от города Искитим на трассе Р-256, в народе называемой Чуйский тракт». Водитель автомобиля «ВАЗ-2106» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Форд».
По сообщению очевидцев легковой автомобиль от удара сложился пополам. Водителя «Лады» зажало в автомобиле, и он скончался на месте ДТП. Пострадавших пассажира и водителя микроавтобуса доставили в больницу.
В результате аварии скорость движение по Чуйскому тракту за Искитимом не превышает 5 километров в час в обоих направлениях.
Напомним, 10 августа на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина.
Анатолий Якимов
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