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Под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Лады»

Рубрика: проиcшествия

10.08.2019 21:25

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ГРУППЫ "АСТ 54" В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Недалеко от города Искитима на трассе Новосибирск – Бийск произошло ДТП; погиб водитель «Лады».

В ДТП под Новосибирском погиб водитель «Лады». Об этом сообщается в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло в пяти километрах от города Искитим на трассе Р-256, в народе называемой Чуйский тракт». Водитель автомобиля «ВАЗ-2106» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом «Форд».

По сообщению очевидцев легковой автомобиль от удара сложился пополам. Водителя «Лады» зажало в автомобиле, и он скончался на месте ДТП. Пострадавших пассажира и водителя микроавтобуса доставили в больницу.

В результате аварии скорость движение по Чуйскому тракту за Искитимом не превышает 5 километров в час в обоих направлениях.

Напомним, 10 августа на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область ДТП авария

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Под Новосибирском в ДТП погиб водитель «Лады»

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сегодня 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

сегодня 13:45 Хроника 0 Коммент.

На юге Кемеровской области произошло землетрясение

сегодня 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске электричка сбила человека

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

вчера 23:40 Хроника 0 Коммент.

О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

вчера 22:15 Общество 0 Коммент.

Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

вчера 21:45 Общество 0 Коммент.

Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

вчера 21:21 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

вчера 20:11 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

вчера 19:30 Хроника 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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