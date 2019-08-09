Поезда из Абакана в Москву и Новосибирск пойдут в обход Ачинска

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В связи со взрывами на военном складе в Красноярском крае было принято решение пустить четыре поезда в обход; движение по участку Назарово – Ачинск временно приостановлено.

Из-за взрывов на складе в Красноярском крае приостановлено движение по участку Назарово – Ачиннск-1 сообщению сайта Российских железных дорог, 10 и 11 августа 2019 года поезда № 067 Абакан — Москва, № 068 Москва – Абакан, № 113 Абакан — Новосибирск, № 114 Новосибирск – Абакан будут следовать по измененному маршруту через станции Красноярск и Саянская. Для удобства пассажиров будет введён дополнительный поезд №268 Абакан – Назарово.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

Напомним, 10 августа стало известно, что после нового пожара на складе в Красноярском крае пострадали 11 человек.