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Поезда из Абакана в Москву и Новосибирск пойдут в обход Ачинска

Рубрика: общество

10.08.2019 21:57

Фото с сайта pixabay.com

В связи со взрывами на военном складе в Красноярском крае было принято решение пустить четыре поезда в обход; движение по участку Назарово – Ачинск временно приостановлено.

Из-за взрывов на складе в Красноярском крае приостановлено движение по участку Назарово – Ачиннск-1 сообщению сайта Российских железных дорог, 10 и 11 августа 2019 года поезда № 067 Абакан — Москва, № 068 Москва – Абакан, № 113 Абакан — Новосибирск, № 114 Новосибирск – Абакан будут следовать по измененному маршруту через станции Красноярск и Саянская. Для удобства пассажиров будет введён дополнительный поезд №268 Абакан – Назарово.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить  по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

Напомним, 10 августа стало известно, что после нового пожара на складе в Красноярском крае пострадали 11 человек.

 

Анатолий Якимов

Теги: пассажирские перевозки Красноярский край РЖД

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Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

вчера 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

вчера 13:45 Хроника 0 Коммент.

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вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

вчера 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

вчера 07:46 Общество 0 Коммент.

Видео: дальневосточные котята не расстаются со своей мамой в Новосибирском зоопарке

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Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

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О влиянии вина на здоровье человека рассказали медики

09.08.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Самый опасный мост в мире пересёк на грузовике житель Бурятии

09.08.2019 Общество 0 Коммент.

Мать и сын взяли бездомную женщину в рабство в Сибири

09.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирец «намайнил» 30 миллионов и не смог забрать долю через суд

09.08.2019 Экономика 0 Коммент.

Водитель и мотоциклист пострадали в ДТП под Новосибирском

09.08.2019 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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