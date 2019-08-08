Трёхпалый котёнок из Новосибирска пошёл на поправку

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «КОШКИНО ЛУКОШКО» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Выброшенный на помойку котёнок с генетическим отклонением начал выздоравливать; ему осталось поставить четыре укола.

Белый котёнок из Новосибирска пошёл на поправку. Напомним, 5 августа котёнка с тремя пальцами на передних лапках нашли дети и принесли в приют для животных «Кошкино лукошко». Воспитывать найдёныша взялась собака по кличке Зефирка.

Уже ближе к вечеру у котёнка начали гноиться глаза, и он стал чихать. Ветеринары назначили больному курс антибиотиков.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм директор приюта Алёна Святова, сейчас Снежок пошел на поправку.

«Ему осталось поставить еще четыре укола. Перед процедурами, котёнок начинает дёргаться, пытается вырваться и даже убежать подальше и спрятаться», — сообщила руководитель приюта.

Она также отметила, что за это время два человека захотели забрать Снежка. При этом один из них готов его забрать вместе с собакой Зефиркой.

Напомним, 8 августа в Новосибирском зоопарке отметили день кошек.