В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Фото со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

На Ордынском шоссе в ДТП погиб водитель автомобиля Honda Stepwgn; по предварительным данными он заснул за рулём.

В Новосибирской области на Ордынском шоссе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщается на странице группы «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла на 88-м километре Ордынского шоссе между селом Красный Яр и деревней Новый Шарап. По предварительным данным водитель заснул за рулём и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой «Мерседес-Бенц Астрос». От сильного удара минивэн выкинуло с проезжей части в кювет. В свою очередь у грузового автомобиля вывернуто колесо, разбито лобовое стекло, повреждена передняя часть. Кроме того, у грузовика лопнул топливный бак, и горючее вылилось на землю.

Прибывшие на место ДТП пожарные смыли топливо с проезжей части, однако запах дизеля долго ощущался на месте аварии.

Водитель минивэна о полученных травм погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, 10 августа в Новосибирске столкнулись восемь автомобилей.