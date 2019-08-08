В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

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В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчинаРубрика: проиcшествия
10.08.2019 17:39
Фото со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"
На Ордынском шоссе в ДТП погиб водитель автомобиля Honda Stepwgn; по предварительным данными он заснул за рулём.
В Новосибирской области на Ордынском шоссе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщается на странице группы «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».
Трагедия произошла на 88-м километре Ордынского шоссе между селом Красный Яр и деревней Новый Шарап. По предварительным данным водитель заснул за рулём и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой «Мерседес-Бенц Астрос». От сильного удара минивэн выкинуло с проезжей части в кювет. В свою очередь у грузового автомобиля вывернуто колесо, разбито лобовое стекло, повреждена передняя часть. Кроме того, у грузовика лопнул топливный бак, и горючее вылилось на землю.
Прибывшие на место ДТП пожарные смыли топливо с проезжей части, однако запах дизеля долго ощущался на месте аварии.
Водитель минивэна о полученных травм погиб на месте, его пассажир доставлен в больницу.
В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
Напомним, 10 августа в Новосибирске столкнулись восемь автомобилей.
Анатолий Якимов
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