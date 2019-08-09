В Финляндии новосибирские хоккеисты разгромили немецких «Львов»

Фото с официальной страницы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"

Хоккеисты ХК «Сибирь» разгромили ХК «Лайонс» из немецкого Франкфурта; счёт матча 6:2 в пользу сибиряков.

Новосибирские хоккеисты разгромили со счётом 6:2 немецких «Львов». Об этом сообщили на официальной странице ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

За «Сибирь» шайбы забили Ромаев, Первушин, Шаров, Зврянов, Логинов, Чесалин. Ворота сибиряков защищал Красиков.

А днём ранее наша дружина переиграла финский клуб «Пеликанс» со счётом 3:2. Шайбы забили Пелтола. Лофквист, Руохомаа. Ворота защищал Харри Сятери.

Таким образом, итоговый счёт ХК «Сибирь» на выезде в Финляндии 3:1. Впереди сборы в Чехии.

Напомним, 8 августа «Сибирь» проиграла финскому «Йокериту».