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В Финляндии новосибирские хоккеисты разгромили немецких «Львов»Рубрика: общество, спорт
11.08.2019 08:01
Фото с официальной страницы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"
Хоккеисты ХК «Сибирь» разгромили ХК «Лайонс» из немецкого Франкфурта; счёт матча 6:2 в пользу сибиряков.
Новосибирские хоккеисты разгромили со счётом 6:2 немецких «Львов». Об этом сообщили на официальной странице ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».
За «Сибирь» шайбы забили Ромаев, Первушин, Шаров, Зврянов, Логинов, Чесалин. Ворота сибиряков защищал Красиков.
А днём ранее наша дружина переиграла финский клуб «Пеликанс» со счётом 3:2. Шайбы забили Пелтола. Лофквист, Руохомаа. Ворота защищал Харри Сятери.
Таким образом, итоговый счёт ХК «Сибирь» на выезде в Финляндии 3:1. Впереди сборы в Чехии.
Напомним, 8 августа «Сибирь» проиграла финскому «Йокериту».
Анатолий Якимов
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