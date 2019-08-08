В Новосибирске электричка сбила человека

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В Советском районе Новосибирска пригородный поезд сбил молодого человека; выясняются все подробности инцидента.

В Новосибирске на путях пригородный поезд сбил молодого парня. Об этом сообщают очевидцы события на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Пригородный поезд сообщением Новосибирск Главный – Искитим около 23:25 9 августа недалеко от станции Береговая применил экстренное торможение.

По словам очевидцев, вынужденная остановка поезда составила 15 минут. Всё это время локомотивная бригада и путейцы находились у головного вагона.

Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, 21-леитний молодой человек шёл по путям на перегоне Сеятель – Бердск.

«Из-за того, что он был в наушниках, молодой человек не услышал шума приближающегося поезда и звуковых сигналов. Машинист пригородного поезда Новосибирск Главный – Искитим применил экстренное торможение», — рассказали в ведомстве.

Однако поезд затормозить не успел и сбил молодого человека. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 22 июля в Новосибирской области поезд сбил подростка.