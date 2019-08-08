В Новосибирске нашли место с самым загрязнённым воздухом

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Находиться на Красном проспекте Новосибирска опасно для здоровья; здесь зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ и диоксида азота.

Превышение концентрации взвешенных вещиц и диоксида азота в Новосибирске обнаружили на Красном проспекте. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель общественной организации «Город» Андрей Гудовский.

В течение июля специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» по заказу Новосибирской общественно организации «Город» брали пробы воздуха в разных точках города. Результаты не утешительные. Практически во всех пробах отмечалась повышенная и высокая степень загрязнения атмосферы. Во всех точках замера специалисты наблюдали превышение предельно-допустимых норм пыли, диоксида азота, аммиака.

Максимальные концентрации взвешенных веществ в июле обнаружили в пробах воздуха в точках на Красном проспекте (2 июля в 2,8 раза выше ПДК) и на улице Заречной (2,0 ПДК 27 июля). Максимальные концентрации диоксида азота отмечались на улице Промышленной (1,5 ПДК 3 июля и Татьяны Снежиной (1,2 ПДК 5 июля).

«По результатам пятимесячных наблюдений: с марта по июль, мы систематически наблюдаем высокую степень загрязнения атмосферы. А ведь этим воздухом дышим мы сами, наши дети и родители», — сообщил Андрей Гудовский.

Он также отметил, что в середине июля он написал обращения к руководителям города и области, в котором довёл информацию и попросил принять меры.

Напомним, в конце июля из-за лесных пожаров в Сибири уровень загрязнения воздуха составил 8 баллов из 10.