В России с 1 января 2020 года вступают новые правила рыбной ловли

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В России с 1 января 2020 года вступают новые правила рыбной ловлиРубрика: общество
11.08.2019 08:34
Фото с сайта pixabay.com
С 1 января вступают новые правила любительского рыболовства; будет нельзя использовать сети, и введён суточный объём пойманной рыбы.
Новые правила рыбной ловли вступают в России с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.
По словам чиновника, закон был принят в декабре 2018 года. Хотя на рассмотрении в Государственной Думе он находился с 2013 года. Всего в России около 25-30 миллионов человек занимаются любительской рыбной ловлей.
Со вступлением в силу закона будет запрещена любительская рыбная ловля сетями. Кроме того с 1 января 2020 года вводятся суточныё объёмы рыбной ловли и ограничения в подводной охоте.
Напомним, 9 августа рыбаки поймали щуку-канибала.
Анатолий Якимов
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