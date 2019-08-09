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В России с 1 января 2020 года вступают новые правила рыбной ловли

Рубрика: общество

11.08.2019 08:34

Фото с сайта pixabay.com

С 1 января вступают новые правила любительского рыболовства; будет нельзя использовать сети, и введён суточный объём пойманной рыбы.

Новые правила рыбной ловли вступают в России с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

По словам чиновника, закон был принят в декабре 2018 года. Хотя на рассмотрении в Государственной Думе он находился с 2013 года. Всего в России около 25-30 миллионов человек занимаются любительской рыбной ловлей.

Со вступлением в силу закона будет запрещена любительская рыбная ловля сетями. Кроме того с 1 января 2020 года вводятся суточныё объёмы рыбной ловли и ограничения в подводной охоте. 

Напомним, 9 августа рыбаки поймали щуку-канибала.

 

Анатолий Якимов

Теги: Россия рыбалка законы

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вчера 21:25 Хроника 0 Коммент.

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

вчера 17:39 Хроника 0 Коммент.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам опаздывать на самолёт на 30 минут

вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

Водитель маршрутного такси в Новосибирске спровоцировал ДТП из-за приступа

вчера 15:52 Хроника 0 Коммент.

Число пострадавших от нового пожара на складах в Ачинске увеличилось до 11 человек

вчера 14:42 Хроника 0 Коммент.

Лидер партии «Родина» обвинил в лесных пожарах в Сибири климатическое оружие

вчера 14:16 Общество 0 Коммент.

ДТП из восьми автомобилей парализовало движение в Новосибирске

вчера 13:45 Хроника 0 Коммент.

На юге Кемеровской области произошло землетрясение

вчера 12:25 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске электричка сбила человека

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

Эксперты выяснили почему новосибирцы уходят с первой работы

вчера 08:12 Общество 0 Коммент.

Сергей Зверев подсказал сибирякам способ выжить при лесных пожарах

вчера 07:46 Общество 0 Коммент.

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вчера 07:21 Общество 0 Коммент.

Под Ачинском снова взрывы: пять человек пострадали

09.08.2019 Хроника 0 Коммент.

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09.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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